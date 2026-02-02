Kivonultak a kormánypárti képviselők a rezsiügyben összehívott rendkívüli parlamenti ülésről

Orbán-kormány;Fidesz;rendkívüli ülés;DK;rezsi;Demokratikus Koalíció;rendkívüli parlamenti ülés;Jámbor András;

2026-02-02 17:23:00 CET

Jámbor András szerint a Fidesz bojkottálta az ülést.

„Ma rendkívüli ülés lett volna a Parlamentben az energiaárakról, a megélhetésről, de a Fidesz bojkottálta” – számolt be hétfőn Jámbor András a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő egy videót is megosztott, amelyen az látható, ahogy az utolsó kormánypárti képviselők is elhagyják az üléstermet, csak az államtitkárok maradtak bent. „Pedig ha lett volna ülés, szembesíthettem volna a fideszes képviselőket az MVM túlszámlázásaival, a tízmilliárdos jutalmaival, a brutálisan magas rendszerhasználati díjjal és az elfogadhatatlan ügyfélszolgálatával” – írta posztjában Jámbor András.

Az ügy előzménye, hogy mivel összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás, a Demokratikus Koalíció (DK) javaslatára rendkívüli parlamenti ülést kellett összehívni. Az ülésnapot február másodikára tűzné ki a DK frakciója a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások támogatásáért. Sebián-Petrovszki László, pártigazgató a múlt héten arra szólította fel a Fidesz-KDNP frakciót, hogy „ne hagyják cserben a téli hidegben fagyoskodó embereket, jöjjenek el a rendkívüli parlamenti ülésre, és ne próbálják megakadályozni annak határozatképességét”.

A januári rezsistop részleteit Lantos Csaba energiaügyi és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a múlt csütörtöki Kormányinfón. Szavaik szerint az intézkedés lénye, hogy az Orbán-kormány a tavaly januári fűtési fogyasztásuk 30 százalékának megfelelő rezsiárkedvezményt biztosít a lakossági gáz-, távhő- vagy áramfogyasztóknak.