Itt a fővárosi képviselők idei vagyonbevallása: Lego-gyűjtemény, villanyvasút, Rolex, gyöngyfülbevaló

2026-02-02 22:10:00 CET

Valamint aprócska chopper, órák, földek, házak, részvények, és pártfizetések.

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának több mint fele, a Tisza képviselőinek kevesebb mint harmada kap havi fizetést saját pártjától. A kormánypárti frakció vezetője Szentkirályi Alexandra például havi 1,731 milliót kap tanácsadóként a Fidesz pártközpontból. A Millenáris Alapítvány kuratóriumi elnökeként további 1,295 milliót visz haza havonta, de ezt tavaly szeptembertől "eljótékonykodja". Erről külön nyilatkozatot mellékelt. Nincs autója, de van egy balatonkenesei nyaralója és felesben három budai lakás tulajdonosa.

Az állami támogatást nyert alapítványa miatt a legutóbbi közgyűlési ülésen távozásra is felszólított Radics Béla - óragyűjtő - fideszes képviselő 510 ezret kap havonta a párt alkalmazottjaként. Kicsit jobban megfizetik Szepesfalvy Annát, aki havi 800 ezret húz pártmunkásként. Gulyás Gergely Kristóf, aki emellett az I. kerületben is képviselő alig 200 ezret kap. Szécsényi Dániel – aki egyébként egy aprócska Kawasaki chopper tulajdonosa és tartalékos katona - szövegíróként segíti a Fideszt havi 1,155 milliós fizetésért. Lehoczky Ádám tanácsadóként dolgozik a pártnak havi 700 ezerért.

A 10 fős frakcióból hatan kapnak havi fizetést a Fidesztől.

A szintén 10 fős Tisza-frakcióból hárman dolgoznak a pártnak. Bovier György esélyegyenlőségi tanácsadóként havi 752 ezer forintot kap, Porcher Áron szakpolitikai vezetőként 500 ezret, míg Gémes Szilvia a Tisza HR-vezetőjeként havi 1 millió forintot keres. Gémes Szilvia – a kormánypárti sajtóban többször előcitált – Rolex óráját is feltüntette idei vagyonnyilatkozatában. Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga az Európai Parlament képviselőjeként szép summát – havi 4,3 millió – húz havonta. Kollárnak a Madeira-n lévő háza kiadásából is szép jövedelme származik. Molnár Dániel Magyar Péter EP-asszisztense 1,48 millió forintért látja el ezt a feladatot. A Tisza fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea fővárosi illetményét osztalékbevételből, tanácsadói tevékenységből egészíti ki, a képviselők többségével ellentétben nincs tartozása, ellenben jelentős megtakarítással és részvény-portfólióval bír. Ebből csak a Shell dolgozói részvénycsomagja 147 millió forintot ér. Emellett van nyugdíjbiztosítása (6,4 millió forint) és magánnyugdíj-pénztári megtakarítása (11,6 millió).

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, Karácsony Gergely kihívója az előző önkormányzati választáson, szintén tekintélyes részvény, illetve számos ingatlan – budai lakások, balatoni nyaraló, III kerületi ház- rész vagy egész tulajdonosa. A frakció-tagjainak viszont nem fizet havi apanázst. Gál József mellékállásban az Ökopolisz Alapítvány kuratóriumi elnöke 572 ezerért, míg Szilágyi Anna közgazdász tanácsadóként keres havi 372 ezret. Ennél sokkal érdekesebbek az általuk „bevallott” tárgyak. Gál Józsefnek Lego- és hangszergyűjteménye van tárogatóval és fuvolákkal, meg egy Pannónia villanyvasútja. Szilágyi Annának pedig egy két indiai és egy Akoya fülbevaló-nyaklánc szettje.

Karácsony Gergely főpolgármesterként havi bruttó 4,5 milliós jövedelemre tesz szert. Egy II. kerületi 97 négyzetméteres és egy tavalyi szerzemény XII. kerületi 34 négyzetméteres lakás, valamint egy aprócska siófoki nyaraló felét birtokolja. A tartozása megduplázódott, a tavalyi 30 millió helyett már több mint 61 millió forint tartozik a banknak, magánszemélyeknek négymillióval.

Akad ezenfelül több polgármester is a közgyűlésben havi 3 milliós illetménnyel, költségtérítéssel. Böröcz László Budavár első embere két ingatlant szerepeltet a vagyonnyilatkozatában. egy 104 négyzetméteres XII. kerületi lakást felesben, egy alsóörsi nyaralót egynyolcad részben birtokol és van 45 milliója állampapírban, részvényben.

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakcióvezetője csillebérci üdülőtelepen birtokol egy 42 négyzetméteres házat, ami a keszekusza tulajdoni viszonyok miatt öt helyrajzi számon van bejegyezve, és Kovács vagyonnyilatkozatában is öt helyen szerepel. Holott egy 42 négyzetméteres házról és egy 600 négyzetméteres telekről van szó. Van 10 milliója a bankban és egy 12 éves Toyotája.

Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, a DK frakcióvezetője öt lakást birtokol Budapesten, ezek 30-47 négyzetméteresek. Vélhetőleg ezek kiadásából tesz szert a bevallott bruttó 640 ezer forintos havi jövedelemre. Balatonfüreden egy 196 négyzetméteres háznak résztulajdonosa. Megtakarítása tavaly csaknem 200 millióra nőtt. A polgármesteri fizetése mellé havi majdnem 1,5 millió forint jön hozzá a költségtérítésből és a fővárosi képviselőségből.

Barabás Richárd a Párbeszéd fővárosi frakcióvezetője, a Magyar Humanisták Pártjának alapításával, majd választási nem indulásukkal némi politikai hullámverést keltő újbudai tanácsnok a fővárosi illetményen túl havi 1,24 milliót kap a XI. kerülettől, 400 ezret saját vállalkozásából és 230 ezret lakáskiadásból nyer. Két újbudai lakás, két festmény és egy grafika, valamint 11 millió forint értékű részvény és állampapír birtokosa.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, aki jelenleg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi képviselőcsoportjának képviselője (alpolgármestere Döme Zsuzsa is a közgyűlés tagja, aki egy 47 négyzetméteres erzsébetvárosi lakás birtokosa), egy salgótarjáni 128 négyzetméteres ház egészének és egy budapesti XX. kerületi 74 négyzetméteres társasházi lakás egytized részének tulajdonosa, van némi részvénye és több mint 15 millió forint banki tartozása. Polgármesterként 3 millió, fővárosi bizottsági elnökként 2 millió a havi bruttó jövedelme.

S végezetül Tüttő Kata, aki fővárosi képviselői tiszteletdíja, uniós bizottsági elnökként kapott napidíja mellett az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felügyelőbizottsági elnöke, valamint tucatnyi földbirtok után kap haszonbérleti díjat. Bevallása szerint ebből fedezi a 84 millió forintos hitel törlesztését. Három budapesti ingatlan rész- vagy egész tulajdonosa, jelentős részvénypakett felett rendelkezik.