Karácsony Gergely: ónos eső lehet Budapesten, a szakemberek preventív szórást végeznek

2026-02-02 22:30:00 CET

A főpolgármester a meteorológusok előrejelzésére hivatkozik.

Bár az egyes előrejelzések a csapadék mennyiségében még bizonytalanok, a HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztetést adott ki havazásra és kisebb ónos esőre Budapesten – posztolta hétfőn Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a Budapesti Közművek Nonprofit (BKM) Zrt. munkatársai a hétvége óta a lefagyások és az időszakos havazás miatt folyamatosan ellenőrzik az utakat, hogy ahol szükséges, preventív szórást végezzenek, így a későbbiekben érkező csapadék már előkezelt felületre hullhat.

– Kérjük a fővárosban gépjárművel közlekedőket, hogy csak jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – tette hozzá Budapest vezetője. Karácsony a korábbi havazások utáni fővárosi takarítások hiányosságait ért bírálatok miatt megismételte az ilyenkor szokásos sablonközleményt.

– A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott, szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés – olvasható a posztban.

A lehetséges újabb hóhelyzetról Vitézy Dávid, a fővárosi klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság elnökeként szintén a Facebookon emlékeztetett a testület legutóbbi ülésén elhangzottakra. – Az derült ki a bizottsági ülésen, hogy nincsenek világos és számonkérhető elvárásai a fővárosnak hó esetén a buszmegállók takarítására, a BKK vezetője pedig elismerte, hogy őket se kérdezi meg erről senki. Ezen változtatni kell. A tanulságok alapján ezt is javasoltam a hat pontos intézkedési tervben a Fővárosi Közgyűlésnek a tapasztalatok alapján, amit végül egyhangúlag támogattak – tette hozzá a bizottsági elnök.