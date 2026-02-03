Nagyszabású orosz rakétacsapás sújtotta Ukrajnát

Ukrajna;Kijev;légicsapás;orosz megszállás;

2026-02-03 10:30:00 CET

Zelenszkij szerint a megszállók kihasználták a mínusz húsz fok alatti hideget.

Február 3-ára virradó éjszaka az orosz hadsereg kiterjedt rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen - írja a The Kyiv Independent.

A csapások az ország több térségében energiaellátási létesítményeket értek, és a hatóságok közlése szerint legalább hat ember megsérült. A támadás egy átfogóbb offenzíva része volt, amely számos ukrán várost célba vett, köztük olyan településeket is, amelyek több száz kilométerre találhatók a frontvonaltól. Az éjszakai órákban tucatnyi rakétát és több száz drónt észleltek Ukrajna légterében. Oroszország legutóbbi hadművelete egy rövid ideig tartó, az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünet végét jelzi. Ennek keretében Moszkva korábban ideiglenesen vállalta, hogy nem mér csapásokat Ukrajna létfontosságú energiaellátó rendszereire. A főváros elleni támadások néhány nappal azután indultak újra, hogy január 29-én Donald Trump amerikai elnök azt mondta: személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, tartózkodjon Kijev támadásától.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat azt közölte, hogy a fővárosban találat ért egy adminisztratív épületet a Desznyanszkij kerületben. A hatóságok tüzet jelentettek a Pecserszkij kerület egyik benzinkútjánál, valamint parkoló autókban és elektromos vezetékekben keletkezett károkról is beszámoltak.

A károk teljes mértéke egyelőre nem ismert. Az előrejelzések szerint reggel 8 órára, kijevi idő szerint, a hőmérséklet elérheti a mínusz 24 Celsius-fokot. Kijevet egész éjszaka lőtték az oroszok. Az ukrán légierő hajnali 6 óra 30 perc körül ismét beérkező cirkáló- és ballisztikus rakétákra figyelmeztetett; nem sokkal később robbanásokat hallottak a nyugati Vinnyicja városában, valamint a Kijev megyében található Tripillja településen. Kijev megyében egy férfi megsérült a csapás következtében. Két ház és egy autó is megrongálódott - közölte Mikola Kalasnyik megyei kormányzó. Az éjszaka folyamán Oroszország 71 rakétát és 450 drónt indított Ukrajna ellen, köztük közel 300 Sahíd típusú pilóta nélküli repülőeszközt. Legutóbbi támadás során az orosz erők négy Zircon/Onyiksz hajó elleni rakétát, 32 Iszkander-M/S-300 típusú ballisztikus rakétát, hét H-22/H-32 cirkálórakétát, valamint 28 H-101/Iszkander-K cirkálórakétát vetettek be.

Az ukrán légvédelem 38 rakétát és 412 drónt elfogott. Legalább 27 rakéta és 31 drón azonban célba ért, összesen 27 helyszínt találva el. A lehulló roncsokat 17 helyszínen regisztrálták, miközben más légi célpontokkal kapcsolatos információk pontosítása még folyamatban volt.

„Oroszországnak fontosabb a tél leghidegebb napjait kihasználva terrorizálni az embereket, semmint a diplomáciai megoldást választani” - fogalmazott X-oldalán közzétett bejegyzésében az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij szerint nyomásgyakorlás nélkül nem lesz vége ennek a háborúnak, mivel Moszkva most is a terror és az eszkaláció mellett döntött. Egyben arra kérte partnereit, hogy erősítsék országa légvédelmi képességeit.

Recovery efforts following the Russian strike across our regions are ongoing. Once again, there was a targeted attack specifically on energy facilities – the Russians used a significant number of ballistic missiles in combination with other missiles, more than 70 missiles in… pic.twitter.com/EymOingPiY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Kijevben nem sokkal éjfél után, körülbelül fél egykor lépett működésbe a légvédelem, amikor orosz drónok közelítették meg a várost. Röviddel ezután robbanásokról számolt be az ukrán közszolgálati műsorszolgáltató, a Szuszpilne. A robbanások az éjszaka folyamán végig hallhatók voltak, miközben az ukrán légierő ballisztikus rakétatámadás veszélyére figyelmeztetett Kijev térségében. A csapásokat követően a fővárosban rendkívüli áramszüneteket vezettek be a Dnyeper bal partján fekvő keleti városrészekben.

Február 3-án délelőtt, tíz óra körül több ukrajnai régióban, köztük a fővárosban is megszólaltak a légiriadó szirénái, miután a légierő közölte: Oroszország ismét rakétákat indított Csernyihiv, Kijev és Zsitomir megyék irányába. Az újabb támadások idején a lengyel légierő bejelentette, hogy vadászgépeket emelt a levegőbe a lengyel légtér védelme érdekében. A frontvonalhoz közelebb eső térségekben Szumi, Pavlohrad, Harkiv, Dnyipro és Zaporizzsja városából is támadásokról érkeztek jelentések a helyi média és a hatóságok közlései szerint. Emellett robbanásokat észleltek Odesszában is.

Harkivban a helyi hatóságok ballisztikus rakétacsapást jelentettek a Szlobidszkij városrészben. A támadásban két ember megsérült - közölte Oleh Szinyehubov megyei kormányzó, hozzátéve, hogy az egészségügyi személyzet a helyszínen látta el a sebesülteket. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere közölte, hogy a támadás következtében a fűtési rendszerből le kell engedni a hőhordozó közeget, ami a városban több mint 800 épület fűtésének leállításával jár. Hangsúlyozta: tisztában van azzal, milyen súlyos következményekkel jár mindez mínusz 20 fokos hidegben, ugyanakkor az ellenség kritikus infrastruktúra elleni, példátlan támadása miatt nincs más lehetőség. Mint mondta, a szakemberek sem tudnak alternatív megoldást javasolni.

Odessza megyében az orosz támadások miatt ideiglenesen mintegy ötvenezer ember maradt áram nélkül - közölte Oleh Kiper megyei kormányzó. A csapások lakóépületekben, raktárakban, közigazgatási létesítményekben, valamint személyszállító járművekben is károkat okoztak. Odessza megyében az orosz támadások miatt ideiglenesen mintegy ötvenezer ember maradt áram nélkül - közölte Oleh Kiper megyei kormányzó. A csapások lakóépületekben, raktárakban, közigazgatási létesítményekben, valamint személyszállító járművekben is károkat okoztak. Dnyipróban egy infrastrukturális létesítmény és egy háromszintes lakóház rongálódott meg, két családi ház pedig teljesen megsemmisült - tájékoztatott Olekszandr Hanzsa, a térség kormányzója.

Szumiban két különálló lakóépületet ért találat, amelyekben a hetedik és a negyedik emeleti lakások szenvedtek károkat. A közeli Konotop városában - szintén Szumi megyében - egy nagy kiterjedésű lakástűzről érkezett jelentés.