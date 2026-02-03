Influenza-járvány: Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon

Influenza-járvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől - tájékoztatott a baranyai felsőoktatási intézmény.
A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.
A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.