A PTE 400 ágyas klinikai központja

Influenza-járvány: Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.

Influenza-járvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől - tájékoztatott a baranyai felsőoktatási intézmény.

A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.

