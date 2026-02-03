Influenza-járvány: Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon

Pécs;influenza;járvány;látogatási tilalom;

2026-02-03 11:09:00 CET

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.

Influenza-járvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől - tájékoztatott a baranyai felsőoktatási intézmény.

A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.