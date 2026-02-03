Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor - jelentette be egy narancsos szívecske társaságában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.
A kormányfő tájékoztatása szerint a beszédet a Facebookon élőben közvetítik majd.
Évet értékelni természetesen lenne miről: a 2025-re ígért repülőrajt elmaradt, a gyermekvédelem terén sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, a kormánytól független közvélemény-kutatások szerint pedig stabilan vezet a Tisza Párt.Tétek és esélyek áprilisban – Már nem az a kérdés, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hanem hogy van-e még visszaút a civilizációbaOrbán Viktor mintha arra célzott volna, hogy nem egészen jogszerűen járt el, ha a Fidesz bukja a roma szavazatokat, gyakorlatilag nincs visszaút Egyszer Orbán Viktor is szóba került Steve Bannon és Jeffrey Epstein között a kiváló üzleti lehetőségek miatt