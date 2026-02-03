Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

P. L.

Orbán Viktor;évértékelő beszéd;

2026-02-03 11:40:00 CET

Lesz miről beszélni.

Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor - jelentette be egy narancsos szívecske társaságában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

A kormányfő tájékoztatása szerint a beszédet a Facebookon élőben közvetítik majd.

Évet értékelni természetesen lenne miről: a 2025-re ígért repülőrajt elmaradt, a gyermekvédelem terén sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, a kormánytól független közvélemény-kutatások szerint pedig stabilan vezet a Tisza Párt.