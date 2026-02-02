Egyszer Orbán Viktor is szóba került Steve Bannon és Jeffrey Epstein között a kiváló üzleti lehetőségek miatt

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Steve Bannon;Jeffrey Epstein;

2026-02-02 08:20:00 CET

Bannon azzal dicsekedett, hogy az általa szervezett új európai politikai tömb azért lesz jó, mert Epstein üzleti érdekeit lehet majd érvényesíteni általa.

Az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott Epstein-akták között van egy érdekes SMS-váltás Steve Bannon és Jeffrey Epstein között, amelyben említik Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is – vette észre a VálaszOnline.

Steve Bannon 2016-ban Donald Trump kampányigazgatója volt, majd 2017 első felében az elnöki főtancsádója egészen a kirúgásáig, ami nem volt akadálya annak, hogy továbbra is elkötelezett híve maradjon a Fehér Házba azóta visszatért elnöknek.

A VálaszOnline szerint egy 2018 márciusi, már Steve Bannon kirúgása utáni SMS-váltásról van szó. A volt elnöki főtanácsadó éppen Európában utazgatott, hogy segítsen megszervezni azt a szélsőjobboldali európai pártcsaládot, amely végül Orbán Viktor égisze alatt csak 2024-ben alapítottak meg Patrióták Európáért (PfE) néven, frakciója jelenleg az Európai Parlamentben politizál. Az üzenetváltás idején mindenki még még csak a 2019-es EP-választásra készültek, a Fidesz például 2021-ig az Európai Néppárt tagja maradt.

Ettől függetlenül 2018 körül már próbálkoztak valamiféle, az addigiaknál stabilabb együttműködés kialakításával a szélsőjobboldalon, Steve Bannon pedig tanácsadóként tekintett magára. Éppen Lille-ben vett részt az akkor Nemzeti Front néven ismert Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés) gyűlésén. Ekkor Steve Bannon annak a Jeffrey Epsteinnek írt, aki Párizsban volt. Arról egyeztettek, össze tudnak-e futni a következő napokban, ha már mindketten Franciaországban időznek.

Az SMS-váltás így szól:

Bannon: Most a Front tanácsadója vagyok; Salvini / Liga, AfD, Svájci Néppárt, Orbán, Föld és Szabadság; Farage *** jövő májusban európai parlamenti választások lesznek *** 92 mandátumról 200-ra mehetünk *** leállíthatunk bármilyen kriptoszabályozást vagy amit csak akarunk.

Epstein: Vettem.

A Front említésekor – jegyzi meg a lap – Bannon a Nemzeti Front pártra gondolhatott, a Föld és Szabadság esetében nem világos, hogy mire, talán az osztrák vagy a holland Szabadságpártra, esetleg a lengyel Jog és Igazságosságra. A lényeg, hogy Bannon azzal dicsekszik, az általa szervezett új európai politikai tömb azért lesz jó, mert Epstein üzleti érdekeit fogja érvényesíteni. Nem sokkal később egyébként Bannon Budapesten is járt, és méltatta Orbán nagyszerű politikáját, egy konferencián, amelyet a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezett Európa jövője címmel.

Az Epstein-akták más részeiből kiderül, hogy az üzletember eleve azért vette fel még korábban Bannonnal a kapcsolatot, hogy a kriptovaluták számára kedvező szabályozásáért lobbizzon.