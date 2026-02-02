Orbán Viktor mintha arra célzott volna, hogy nem egészen jogszerűen járt el, ha a Fidesz bukja a roma szavazatokat, gyakorlatilag nincs visszaút

Fidesz;rasszizmus;Lázár János;romák;parlamenti választás;

2026-02-02 08:59:00 CET

A Fidesz olyan videót kezdett terjeszteni a közösségi médiában, amely egyenként, monogramokkal sorolja fel a gyöngyösi Lázárinfón tüntetők állítólagos bűncselekményeit.

Ha a Fidesz bukja a roma szavazatokat, akkor gyakorlatilag nincs visszaút – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője. A szakértő szerint a Digitális Polgári Körök (Fidesz) Hatvanban tartott hétvégi nagygyűlése megmutatta, hogy Lázár János botrányos kijelentése nem valamiféle „mesterterv” része, hanem egyértelműen elszólás volt. „A kármentésen is látszik a pánik” – kommentálta a kormánypártnál látottakat Pék. (Mint arról többször írtunk, Lázár „migránsok” helyett a „belső tartaléknak” minősített cigányságot mozgósítaná, hogy a „szaros mosdókat” takarítsa a vonatokon. Később bocsánatot kért.)

Orbán Viktor kormányfő „félrecsúszottnak” nevezte Lázár János mondatait, de, mint jelezte, ezt „meg lehet beszélni és helyre lehet tenni.” A színpadon kijelentette: támogatja, hogy minél több roma szerezzen érettségit és szakmát, ahogy fogalmazott: „egy ember értékét az elvégzett munkájának a minősége adja, nem a származása és nem az iskolája, ezért egy jól dolgozó takarítót feljebb sorolok, mint egy rosszul dolgozó orvost.”

Orbán Viktor a békülékeny hangnem után a Tisza Pártot vádolta azzal, hogy a cigányságot hergelik. A Lázár János gyöngyösi fórumán tiltakozó romákról azt mondta: bandába szerveződve akartak balhét csinálni, azért, hogy „megfélemlítsék” a fideszeseket.

Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság szakértője szerint súlyos adatvédelmi, és jogszabályi kérdéseket vet fel a videó. Orbán Viktor ráadásul szombaton arról is beszélt: „utánanézett”, többszörösen büntetett előéletű személyekről van szó, akiknek emberölés, lopás, rablás, kényszerítés, szexuális erőszak van a rovásán.

Tóth Balázs lapunknak leszögezte: bűnügyi nyilvántartásokhoz jogszerűen nem férhet hozzá a miniszterelnök.

A szakértő továbbá elmondta, különleges adatokról van szó, amiket kizárólag törvényi felhatalmazás vagy az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján lehetne kezelni. „Nyilvánvalóan nincs olyan jogszabály, amely a Fidesznek politikai kommunikáció céljából ezt lehetővé tenné.” – fogalmazott.

Tóth Balázs úgy vélte, az is elképzelhető, hogy az információk nem hivatalos adatbázisból származnak. „Lehet, hogy a helyi fideszes emberek egyszerűen ismerik a tüntető romákat, és amit tudnak róluk, azt továbbadták a helyi képviselőnek, vagy egy vezetőnek. De ez sem lenne jogszerű” – tette hozzá. (Megkérdeztük a Fideszt, hogy honnan szerezték a „listát”, de eddig nem válaszoltak. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság sem reagált egyelőre kérdéseinkre.)

Pék Szabolcs szerint az állítólagos agresszív bűnözőkről szóló videóval, és az egész héten látható kármentéssel – Orbán Viktor Dankó Rádiót hallgat, vagy Gáspár Evelint fogadja Szijjártó Péter munkatársaként – maga a Fidesz tartja napirenden Lázár kijelentéseit. Ám hiába próbálkoznak bocsánatkéréssel, kettős hangütéssel, a Dankó Rádiónál még mindig erősebb mondás a Lázár által bedobott „szaros mosdó.”

Pék Szabolcs szerint a lázárféle „cigánybotrány” minden formában előnytelen a Fidesznek, így jó esély van rá, hogy kármentés helyett rövidesen megpróbálják felültematizálni egy teljesen másik kérdéssel. A Hatvanban elhangzottak többi részét az elemző „üres paneleknek” nevezte, ám azt védekező pozícióként értékelte, hogy Orbán Viktor azt mondta Orbán Anitáról, a Tisza-külügyi szakértőjéről: a „druszája”, akit most is tudná használni „kijáró embernek” valamelyik nemzetközi szervezetben Magyarország javára; de azt nem vállalná, hogy rábízzon bármit.