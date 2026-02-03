Az X franciaországi irodáiban razziázott a francia ügyészség

Franciaország;közösségi média;Elon Musk;

Franciaországban és az Egyesült Királyságban is vizsgálódnak az Elon Musk tulajdonolta mikroblog ellen.

A párizsi ügyészség kiberbűnözéssel foglalkozó osztálya razziát tartott az Elon Musk által tulajdonolt X franciaországi irodáiban, többek között egy jogellenes adatkezelés és gyermekpornográfia birtoklásában való bűnrészesség gyanújával indított nyomozás részeként - írja a BBC.

A francia vádhatóság tájékoztatása szerint Elon Musk mellett Linda Yaccarinót, az X korábbi vezérigazgatóját is beidézték kihallgatásra áprilisban.

A nyomozás 2025 januárjára nyúlik vissza, amikor is a francia hatóságok elkezdték vizsgálni az X algoritmusa által ajánlott tartalmakat, majd júliusban kiterjesztették a vizsgálatot Elon Musk mesterséges intelligencia alapú chatbotjára, a Grokra is. Az X akkor politikailag motiváltnak nevezte az eljárást és tagadta a vele szemben megfogalmazott gyanút.

A Grok miatt mindeközben az Egyesült Királyságban is vizsgálat indult, ugyanis a brit hatóságok szerint „káros, szexualizált kép- és videótartalmak előállítására való potenciállal” rendelkezik. A szexuális deepfake-ekkel kapcsolatos nyomozás szerint gyakran nők valódi képeivel, beleegyezésük nélkül szexualizált képeket gyárt a mesterséges intelligencia. Az Elon Musk tulajdonolta cég csak több vizsgálat megindítása után lépett az ügyben.

Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás alapítója bírálta a francia hatóságokat, mondván, Franciaország „az egyetlen ország a világon, amely bűnöző módon üldözi az összes olyan közösségi hálózatot, amely bizonyos fokú szabadságot biztosít az embereknek”. Hozzátette, „ne dőljünk be: ez nem egy szabad ország.” Mint ismert, Pavel Durovot, a Telegram orosz-francia alapítóját és vezérigazgatóját 2024-ben őrizetbe vették Franciaországban, miután a Telegrammal kapcsolatban szintén felmerült, hogy gyermekpornográfia terjesztésére, kábítószerkereskedelemre, csalásra, szervezett bűnözők üzelmeinek bűnpártolására is használják.

Az X a BBC megkeresésére egyelőre nem reagált.