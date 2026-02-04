Orbán Viktor döntést hozott Kósa Lajos rokonának válságba került agrárcége ügyében

Orbán Viktor;Kósa Lajos;felszámolási eljárás;Bászna Gabona;

2026-02-04 08:37:00 CET

Stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítette a miniszterelnök az agrárbotrányban érintett Bászna Gabona Zrt. ügyét.

Orbán Viktor miniszterelnök döntött a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárásának stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítéséről – számol be a 24.hu a kedd este megjelent Magyar Közlöny alapján.

Mint írják, ez az a mátészalkai székhelyű agrárcég, amely az Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő rokonáé. Az indoklás szerint a kormány agrárpolitikai és gazdasági szempontokat mérlegelve megállapította, hogy a Bászna Gabona Zrt. adósságainak rendezéséhez és hitelezőkkel való megegyezéséhez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik.

A cégnél – amelynél sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség – a kormány elrendelte, hogy a társaság ügyében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni. A lap szerint a döntés azért is érdekes, mert egyelőre nyoma sincs annak, hogy bárki kezdeményezte volna a társaság felszámolását.

A Bászna Gabona Zrt.-vel szembeni követelésállomány a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség (MOSZ) ismeretei szerint meghaladja a tízmilliárd forintot – ennek jelentős része termelői követelés, A cég fizetési gondjai gazdákat, vevőket és finanszírozókat egyaránt bizonytalanságba sodortak, és közraktári zárolások is indultak. A társaság nyakig ül az adósságban, és bár felszámolási eljárás nem, végrehajtás indult a céggel szemben.