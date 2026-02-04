Krasznahorkai László megköszönte a Nobel Bizottságnak, hogy Angela Merkellel vacsorázhatott

Angela Merkel;vacsora;Krasznahorkai László;

2026-02-04 07:54:00 CET

Az irodalmi Nobel-díjas írót lenyűgözte Angela Merkel.

„Hadd fejezzem ki köszönetemet a Nobel Bizottságnak s a Svéd Királyi Palotának, hogy egy rendkívüli vacsora alkalmával asztaltársammal, Angela Merkel asszonnyal, a korábbi német Szövetségi Kancellárral egy több órás beszélgetésben lehetett részem” – számolt be róla Krasznahorkai László a Facebook-oldalán.

Az irodalmi Nobel-díjas író posztjában azt írta, a volt német kancellár „lenyűgözte kedvességével, kíváncsiságával, gondolkodásmódjának eleganciájával és széles körű tudásával”. Hozzátette, társalgásuk emlékezetes volt, mint fogalmazott, „az első volt, de nem az utolsó”.

Stockholmban 2025. december 10-én 13-an vették át a Nobel-díjukat, de csak négyüknél ujjongott a közönség – köztük Krasznahorkai Lászlónál. Mint megírtuk, a világhírű író legutóbb Iványi Gábornál tett látogatást az Oltalom Karitatív Egyesület központjában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjének keddi beszámolója szerint.