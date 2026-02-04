Fennakadások vannak a K&H-nál, nem láthatók a számlaegyenlegek

K&H;technikai hiba;K&H Bank;mobilbank;internetbank;

2026-02-04 09:55:00 CET

Nem működik megfelelően a pénzintézet mobilbankja és netbankja. A K&H tájékoztatása szerint technikai hiba történt, dolgoznak a helyreállításon.

„Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később” – ez az üzenet fogadta K&H netbanki felületét megnyitó felhasználókat szerda reggel.

A Portfolio több olvasója jelezte, hogy a pénzintézetnél rendszerhiba lépett fel. Az érintettek a lapnak arról számoltak be, hogy a K&H mobilbankjában és netbankjában sem látható sem a számlaegyenlegük, sem a számlatörténetük.

A portál érdeklődött a banknál, ahonnan azt írták: „Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében.” Hozzátették, a hiba elhárításán kiemelt prioritással és sürgősséggel dolgoznak, az ügyfelektől elnézést kérnek.