Karácsony Gergely: Sok mélypontja volt már a kormányzatnak, olyanra azonban nem emlékszem, mint ami kedden történt

Orbán-kormány;Karácsony Gergely;kormányrendelet;fővárosi önkormányzat;inkasszó;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-04 09:01:00 CET

A főpolgármester szerint az Orbán-kormány az ukrajnai háborúra való hivatkozással alkotott rendeletet azzal a céllal, hogy ellehetetlenítse Budapest bíróság előtti küzdelmét a „végtelenül igazságtalan és jogtalan” szolidaritási hozzájárulással szemben.

„A kormány kedden az ukrajnai háborúra való hivatkozással alkotott rendeletet azzal a céllal, hogy ellehetetlenítse Budapest bíróság előtti küzdelmét a végtelenül igazságtalan és jogtalan szolidaritási hozzájárulással szemben” – közölte Karácsony Gergely szerda reggel a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, a kormány kedd este külön rendeletben mondta ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás ellen az önkormányzatokat nem illeti meg jogvédelem, mindezt a háborús veszélyhelyzetre hivatkozással.

A főpolgármester szerint „sok mélypontja volt már a kormányzatnak a jogállam és az alkotmányosság leépítésében az elmúlt tizenhat év során”, olyanra azonban nem emlékszik, mint ami kedden történt. „Visszamenőleges hatállyal mondja ki a tegnapi kormányrendelet, hogy egyáltalán nem is peresíthető a Fővárosi Önkormányzat kirablása, de a biztonság kedvéért külön is előírja a bíróságok számára, hogy a folyamatban levő pereket meg kell szüntetni” – írta.

Karácsony Gergely ezt annak beismeréseként értékelte a kormányzat részéről, hogy egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak lenne igaza a perekben, vagyis visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz. A városvezető szerint

„innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni”.

Karácsony hozzátette, az Orbán-kormány ezzel „már a látszatra sem adva, direktben nekirontott a jog uralmának”, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a bíróságok ellen tudnak majd tartani ennek.