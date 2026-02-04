Újabb rekordot döntött Elon Musk, a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt

vagyon;SpaceX;Elon Musk;leggazdagabbak;

2026-02-04 13:10:00 CET

A világ leggazdagabb embere, Donald Trump amerikai elnök korábbi szövetségese az elmúlt négy hónapban négyszer állított fel vagyonrekordot.

Elon Musk lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a rakétagyártó SpaceX cége felvásárolta a részben szintén hozzá tartozó xAI mesterséges intelligenciával és közösségi médiával foglalkozó vállalatát.

A Forbes becslése szerint az ügylet, aminek a révén 1250 milliárd dolláros vállalat jött léte, Elon Musk vagyonát 84 milliárd dollárral rekordszintre, 852 milliárd dollárra növelte. A milliárdos mindkét cégben kisebbség részesedéssel rendelkezett, az így egyesült vállalatban a tulajdonhányada 43 százalék lett.

Az üzletember négy vagyonrekordot állított fel az elmúlt négy hónapban: 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dolláros határt, majd december 15-én a 600, december 19-én pedig a 700 milliárd dollárt. Musknak most 571 milliárd dollárral többje van, mint a világ második leggazdagabb emberének, a Google társalapítójának, Larry Page-nek, akinek a vagyona a becslések szerint 281 milliárd dollár.