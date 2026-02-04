vészhelyzet;Abu-Dzabi;energiaellátás;béketárgyalások;dróntámadások;orosz légicsapás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-02-04 14:00:00 CET

Folytatódtak az orosz-ukrán-amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában csaknem harminc fokban ülnek tárgyalóasztalhoz a felek, miközben Ukrajnában rengetegen maradtak áram és fűtés nélkül.