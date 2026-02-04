Folytatódtak az orosz-ukrán-amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között szerdán folytatódott a háromoldalú tárgyalások második fordulója Abu-Dzabiban, hogy véget vessenek Moszkva háborújának – idézte Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló közlése nyomán a The Kyiv Independent. Ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségek fővárosában harminc fokot közelítő melegben zajló megbeszélésekre árnyékot vethet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése arról, hogy Oroszország előző nap a tél legnagyobb dróntámadását intézte Ukrajna ellen.
Az összesítés szerint február 3-ra virradóra Moszkva 71 rakétát és 450 drónnal mért csapást három héttel az általuk indított teljeskörű invázió negyedik évfordulója előtt. Az ukrán energiaellátás, elsősorban az áramszolgáltatás leállítását célzó pusztító támadások néhány nap szünet után folytatódtak hatalmas erővel. A legfrissebb beszámolók szerint Kijevben és más városokban is sokan maradtak áram és fűtés nélkül. Denisz Smihal energiaügyi miniszter háborús bűncselekménynek nevezte az attakot, amelyben a főváros távfűtését ellátó kijevi hőerőmű súlyos károkat szenvedett.
Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán küldöttek a jelenleg is folyamatban lévő csapásokra válaszul módosítani fogják tárgyalási pozíciójukat, miközben Donald Trump amerikai elnöke tagadta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megsértette volna az általa kért fegyverszünetet, mondván, hogy az eredetileg is február 1-jéig tartott. A legfrissebb jelentések szerint kedd este orosz dróntámadás érte Zaporizzsját, ketten meghaltak, legalább húszan megsebesültek, köztük gyerekek is.