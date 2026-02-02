Szerdán és csütörtökön folytatódnak az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban

Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Államok;Abu-Dzabi;Dmitrij Peszkov;

2026-02-02 14:13:00 CET

Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője erősítette meg hétfői sajtótájékoztatóján.

Szerdán és csütörtökön tartják Abu-Dzabiban az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport megbeszéléseinek második fordulóját – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, ezt megerősíthetjük – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője. Ezeket (a tárgyalásokat) – folytatta – valóban eredetileg is tervezték,

a biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját múlt vasárnapra tervezték, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására.

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott vezeti. Ő vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően kollégánk hatáskörébe tartoznak – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy adjon részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, aki az elmúlt napokban az amerikai delegációval tárgyalt, hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.

Az Abu-Dzabiban folytatott egyeztetésekkel január végén az első háromoldalú találkozót tartották meg azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. „A megbeszélések középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak” – írta a megbeszélések első fordulója után Volodimir Zelenszkij az X-en. Később közölte, az Ukrajna biztonsági garanciáiról szóló amerikai dokumentum teljesen készen áll, Kijev az aláírás időpontjára és helyszínére vár. Kitért arra is, hogy Abu-Dzabiban a 20 pontos amerikai béketervet vitatták meg. „Sok problémás kérdés volt, de most már kevesebb” – tudatta az ukrán államfő. Szerinte Moszkva mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy Ukrajna feladja a keleti régiókat, amelyeket eddig nem tudtak elfoglalni. Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna területi integritását továbbra meg kívánják őrizni.