ingatlanpiac;drágulás;ingatlanárak;lakásárak;Podcast;Otthon Start Program;

Használtból újlakásba: most vagy soha

Soha ilyen drágán nem lehetett eladni a használt lakásokat, mint az elmúlt fél év alatt, amikor az Otthon Start olcsó hitele és 1,5 milliós árplafonja gerjesztette az áremelkedést, ezért Budapesten a használt ingatlanok ára rászaladt az újépítésűekére. Podcast.

Egyes külső kerületekben mára 10–20 százalékra csökkent a különbség a két kategória átlagos négyzetméter-áraiban. Ez ritka piaci helyzet, az elemzők szerint hosszabb távon inkább a használt lakások drágulása lassulhat. Egy dolog viszont biztos: soha ilyen könnyű nem volt egy használt lakásból újépítésűbe váltani.

A Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Sándor Tünde gazdasági újságíró beszélgetett Görög Áronnal, a Cordia kereskedelmi igazgatójával és Futó Péterrel, a Zenga.hu elemzési vezetőjével.

A munkatársai pedig ingyen dolgoznak. 