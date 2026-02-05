ingatlanpiac;drágulás;ingatlanárak;lakásárak;Podcast;Otthon Start Program;

2026-02-05 14:39:00 CET

Használtból újlakásba: most vagy soha

Soha ilyen drágán nem lehetett eladni a használt lakásokat, mint az elmúlt fél év alatt, amikor az Otthon Start olcsó hitele és 1,5 milliós árplafonja gerjesztette az áremelkedést, ezért Budapesten a használt ingatlanok ára rászaladt az újépítésűekére. Podcast.