Magyar Péter február 15-én tartja évértékelőjét, majd 56 napos országjárásra indul

Február 15-én évértékelőt tartunk. Február 16-tól pedig 56 napon át, április 12-ig következik a valaha volt legsűrűbb és legfontosabb országjárás. Mind a 106 választókerületbe és több száz településre eljutok – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter, kiemelve, hogy minden nap nyilvános helyeken, egymás szemébe nézve, kordonok nélkül fognak beszélgetni hazánk jövőjéről.
– Február 14-én még utoljára meghallgatjuk és ezzel le is zárjuk a korrupt, dicstelen múltat – utalt a Tisza Párt elnöke Orbán Viktorra, aki egy nappal korábban, február 14-én tartja saját évértékelőjét. Hozzátette, hogy a Tisza Párt évértékelőjével „elindulunk a működő és emberséges ország felé”.
Emlékezetes, Magyar Péter 2025-ben pont egy héttel Orbán Viktor három évtizede hagyományos rendezvénye előtt tartotta meg első évértékelőjét, amelyen akkor irányt szabott fiatal pártjának a Vissza Európába jelszóval, meghirdette a jelenlegi korrupt hatalom számára Út a börtönbe programot, ismertette terveit a milliárdosok számára bevezetendő vagyonadóról, az egészséges élelmiszerek áfacsökkentéséről vidékfejlesztésről, az egészségügy újjászervezéséről.Magyar Péter: Nem én vagyok Orbán Viktor kihívója, hanem a magyar nép
Egy éve Orbán Viktor legfőbb üzenete viszont a Budapest Pride betiltása és a civil szervezeteket és a sajtót egyaránt megregulázó ellehetetlenítési törvény elfogadása volt. Az eredmény közismert, egyikből sem lett semmi, de még a nyugdíjasoknak beígért a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfájának bizonyos mértékű havi visszatérítéséből is csupán egyszeri 30 ezer forintos utalványosztás lett.Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét Jön a magyarországi Magnyitszkij-törvény, úgy tűnik, Orbán Viktor be akarja tiltani a Budapest Pride-ot – Évértékelő beszéd percről percre