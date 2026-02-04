Magyar Péter február 15-én tartja évértékelőjét, majd 56 napos országjárásra indul

jövő;évértékelő;országjárás;beszélgetés;választókerületek;Magyar Péter;

2026-02-04 14:44:00 CET

A Tisza Párt elnöke tavaly egy héttel megelőzte, most bevárta Orbán Viktort a saját eseményével.

Február 15-én évértékelőt tartunk. Február 16-tól pedig 56 napon át, április 12-ig következik a valaha volt legsűrűbb és legfontosabb országjárás. Mind a 106 választókerületbe és több száz településre eljutok – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter, kiemelve, hogy minden nap nyilvános helyeken, egymás szemébe nézve, kordonok nélkül fognak beszélgetni hazánk jövőjéről.

– Február 14-én még utoljára meghallgatjuk és ezzel le is zárjuk a korrupt, dicstelen múltat – utalt a Tisza Párt elnöke Orbán Viktorra, aki egy nappal korábban, február 14-én tartja saját évértékelőjét. Hozzátette, hogy a Tisza Párt évértékelőjével „elindulunk a működő és emberséges ország felé”.

Emlékezetes, Magyar Péter 2025-ben pont egy héttel Orbán Viktor három évtizede hagyományos rendezvénye előtt tartotta meg első évértékelőjét, amelyen akkor irányt szabott fiatal pártjának a Vissza Európába jelszóval, meghirdette a jelenlegi korrupt hatalom számára Út a börtönbe programot, ismertette terveit a milliárdosok számára bevezetendő vagyonadóról, az egészséges élelmiszerek áfacsökkentéséről vidékfejlesztésről, az egészségügy újjászervezéséről.

Egy éve Orbán Viktor legfőbb üzenete viszont a Budapest Pride betiltása és a civil szervezeteket és a sajtót egyaránt megregulázó ellehetetlenítési törvény elfogadása volt. Az eredmény közismert, egyikből sem lett semmi, de még a nyugdíjasoknak beígért a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfájának bizonyos mértékű havi visszatérítéséből is csupán egyszeri 30 ezer forintos utalványosztás lett.