Karácsony Gergely: Az Európai Bizottsághoz fordulok a magyar jogállamiság védelmében

Hagyjuk-e, hogy a kormány a jog fölé helyezze magát, és ezzel veszélyeztesse mindenki biztonságát? Budapest működőképessége mellett immár ez is a tét. Ha ezt meg lehet tenni Budapesttel, akkor ebben az országban senki sincs biztonságban – írta délutáni Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester azok után, hogy a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az Orbán-kormány rendeletet alkotott arról, hogy – a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva – nem illeti meg jogvédelem az önkormányzatokat.
– Azt kérem, gondoljon bele mindenki, mennyire élhető az az ország, ahol a kormány, ha éppen úgy látja kedve, utólag megsemmisíthet bírósági ítéleteket. Ha a kormány veszélyhelyzeti rendelettel utólag semmisíthet meg bírósági ítéleteket, akkor Magyarországon a magyar kormány felmondja alapvető kötelességét a polgárai felé. A kormányrendelet annak beismerése, hogy Budapestnek igaza van: az elvonások jog szerint visszajárnának. Beismerése annak is, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása, a bírói függetlenség semmibe vétele – emelte ki Karácsony, aki szerint ez európai ügy is.
– Mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok, kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében. Nagyon remélem, hogy a magyar bíróságokat nem téríti le a jogállamiság útjáról sem ez a kormányrendelet, sem a megfélemlítő propaganda. Ha így lesz, a kártérítési perek révén egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetésünket – tette hozzá.Karácsony Gergely: Sok mélypontja volt már a kormányzatnak, olyanra azonban nem emlékszem, mint ami kedden történt
Karácsony Gergely bejelentette, hogy addig is óvintézkedéseket kell tenniük, ezért március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módjukban semmilyen beszállítói számlát kifizetni. Továbbá arra kérik a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már a határidő előtt fizessék be az iparűzési adót. – Így reméljük, eljutunk áprilisig, és bízunk a választókban, hogy olyan kormányt választanak meg, amelyik nem tekinti ellenségnek sem az önkormányzatokat, sem a nemzet fővárosát, Budapestet – szögezte le a főpolgármester