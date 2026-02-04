Karácsony Gergely: Az Európai Bizottsághoz fordulok a magyar jogállamiság védelmében

Európai Bizottság;költségvetés;Karácsony Gergely;kormányrendelet;fővárosi önkormányzat;kártérítési per;jogállamiság;szolidaritási hozzájárulás;azonnali jogvédelem;

Súlyos a helyzet, a főpolgármester még bízik a bíróságokban, meg abban, hogy kártérítési perek révén elkerülhetik Budapest összeomlását. Azonban leszögezte, hogy március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módjukban semmilyen beszállítói számlát kifizetni.

Hagyjuk-e, hogy a kormány a jog fölé helyezze magát, és ezzel veszélyeztesse mindenki biztonságát? Budapest működőképessége mellett immár ez is a tét. Ha ezt meg lehet tenni Budapesttel, akkor ebben az országban senki sincs biztonságban – írta délutáni Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester azok után, hogy a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az Orbán-kormány rendeletet alkotott arról, hogy – a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva – nem illeti meg jogvédelem az önkormányzatokat.

– Azt kérem, gondoljon bele mindenki, mennyire élhető az az ország, ahol a kormány, ha éppen úgy látja kedve, utólag megsemmisíthet bírósági ítéleteket. Ha a kormány veszélyhelyzeti rendelettel utólag semmisíthet meg bírósági ítéleteket, akkor Magyarországon a magyar kormány felmondja alapvető kötelességét a polgárai felé. A kormányrendelet annak beismerése, hogy Budapestnek igaza van: az elvonások jog szerint visszajárnának. Beismerése annak is, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása, a bírói függetlenség semmibe vétele – emelte ki Karácsony, aki szerint ez európai ügy is.

– Mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok, kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében. Nagyon remélem, hogy a magyar bíróságokat nem téríti le a jogállamiság útjáról sem ez a kormányrendelet, sem a megfélemlítő propaganda. Ha így lesz, a kártérítési perek révén egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetésünket – tette hozzá.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy addig is óvintézkedéseket kell tenniük, ezért március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módjukban semmilyen beszállítói számlát kifizetni. Továbbá arra kérik a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már a határidő előtt fizessék be az iparűzési adót. – Így reméljük, eljutunk áprilisig, és bízunk a választókban, hogy olyan kormányt választanak meg, amelyik nem tekinti ellenségnek sem az önkormányzatokat, sem a nemzet fővárosát, Budapestet – szögezte le a főpolgármester