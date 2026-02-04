Pintér Sándor Sándor Fegyirrel tárgyalt

Pintér Sándor;ukrán nagykövet;Sándor Fegyir;

2026-02-04 16:46:00 CET

Úgy tűnik, a találkozó lényegesen enyhébb hangvételben zajlott, mint amit Szijjártó Péter és Andrij Szibiha üzengetései nyomán megszokhattunk.

Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel - ezt az ukrán nagykövetség jelentette be a Facebookon, mellékelve egy közös fotót is.

A beszámoló szerint a találkozó alkalmával a felek megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungarikum magyar diákösztöndíj-program folytatásának lehetőségére. Szó esett a 2022-2025 között Magyarországon született ukrán gyermekekkel, valamint a börtönben lévő személyekkel kapcsolatos kérdésekről is. Külön felmerült a magyar oktatási intézményekben létrehozandó tesztközpontok kérdése a nemzeti multidiszciplináris teszt sikeres letételének biztosítása érdekében, valamint a nemzetközi kiberbiztonság területén dolgozó szakértők közötti együttműködés kérdése - tájékoztatott az ukrán külképviselet.

Sándor Fegyir megköszönte a magyar félnek az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt az ország ideiglenes elhagyására kényszerült személyeknek nyújtott segítséget, egyben reményét fejezte ki, hogy Magyarország továbbra is elő fogja mozdítani a magyarországi ukrán iskolák oktatási terének fejlesztését - közölték.

A találkozó talán némi enyhülést jelez az oroszbarát magyar kormány és Ukrajna viszonyában, ami ugyanis Szijjártó Pétert, az orosz Barátságért kitüntetéssel díjazott külgazdasági és külügyminisztert illeti, meglehetősen durva üzengetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel. Utóbbi egyebek közt közölte, hogy Orbán Viktor már Szálasi Ferencre emlékeztet.