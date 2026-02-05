Beneš-dekrétumok: Gulyás Gergely szerint Szijjártó Péter tiltakozott a külügyminiszter előtt

kormányinfó;

2026-02-05 10:47:00 CET

Az Index a Beneš-dekrétumok kapcsán felidézte, múlt pénteken tartottak egy demonstrációt, ahonnan elvittek egy magyar politikust. Gulyás Gergely közölte, Szijjártó Péter kommunikált ezzel kapcsolatban: a külügyminiszternél (Juraj Blanárnál – a szerk.) tiltakozott, és elfogadhatatlannak tartják a szólásszabadság ilyen korlátozását. Több ügyvédi irodával is felvették a kapcsolatot, és azon felvidéki magyarok esetében, akiket a Beneš-dekrétumok miatt jogsérelem ér, ha szükség van rá, az ügyvédi képviselet költségét a magyar állam átvállalja.