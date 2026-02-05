Hatósági feladat azonosítani a gyöngyösi Lázárinfó rendzavaróit

kormányinfó;

2026-02-05 11:09:00 CET

A gyöngyösi Lázárinfón történteket Gulyás Gergely rendzavarásnak gondolja, mivel - mint mondta - a fő cél az volt, hogy megzavarják a beszélőt, egy békés politikai rendezvényt, és a fellépés egyértelműen fenyegető volt.

A hatályos szabályok szerint a hatóságok feladata, hogy ilyen esetben azonosítsa a rendzavarókat. A népszavazási kérdés benyújtása nem tartozik nyilvános gyűlés hatálya alá; ha bohócok mennek egy gyűlésre és a hátsó sorban ugrálnak, az a demokratikus véleménynyilvánítás része - reagált arra, más esetekben miért nem így zajlott az eljárás.