kormányinfó;

Gulyás Gergelyt megkérdezték, hány orosz állampolgárt tiltottak ki Magyarországról a Munkács elleni rakétámadás miatt

Az RTL. kezdte el firtatni ezt. Gulyás Gergely nem tud róla, hogy orosz állampolgárt kitiltottak volna Magyarországról.

Lázár János szavaival kapcsolatban Gulyás közölte, ha valaki egy rendezvényt megzavar, a rendezvénynek lehetőség szerit hatósági védelmet kell adni, függetlenül attól, ki tartja. Ennek eszköze, hogy akik a rendezvényt megzavarják, azt igazoltatják, így Lázár okkal vonta le az ezzel kapcsolatos következtetést. Arról, hogy így volt vagy nem, van egy rendőrségi nyilatkozat - jegyezte meg a miniszter, aki szerint a sajtó hozta nyilvánosságra a bűnügyi adatokat . Az RTL-nek nyilatkoztak olyanok, akik nem követtek el bűncselekményt - tőlük Gulyás Gergely szerint indokolt bocsánatot kérni, ők jogi lépéseket is tehetnek. Az erkölcsi bizonyítvány szerinte ebben az esetben nem perdöntő. A 21 Kutatóközpont felmérését (mely szerint a magyarok több mint fele úgy véli, Lázár Jánosnak le kellene mondania a romákról szóló kijelentései miatt) vágyvezéreltnek nevezte.

A fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy tudja, hogy kudarcba fulladt a tavaly ősszel bejelentett HÉV-járműbeszerzési tender.