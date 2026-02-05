A brit miniszterelnök elnézést kért az Epstein-botrányban érintett washingtoni nagykövet kinevezése miatt

Egyesült Királyság;Jeffrey Epstein;Sir Keir Starmer;Peter Mandelson;

2026-02-05 17:22:00 CET

Keir Starmer akár bele is bukhat az ügybe.

Elnézést kért csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök, amiért washingtoni nagykövetté nevezte ki Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát és egykori főidelógusát, akiről kiderült, hogy szoros üzleti és baráti kapcsolatokat ápolt a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Az ügy az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává kezd szélesedni, egyes politikai elemzők szerint Starmernek hamarosan távoznia kell a Munkáspárt éléről és a kormányfői tisztségből. A miniszterelnököt több párttársa is lemondásra szólította fel.

Keir Starmer egy csütörtöki politikai rendezvényen felszólalva úgy fogalmazott: Epstein áldozatai mások számára szinte felfoghatatlan traumát voltak kénytelenek átélni, ráadásul a botrány kirobbanása óta újból és újból kénytelenek átélni ugyanezt a traumát. Kijelentette, elnézést kér, amiért ő is elhitte Mandelson hazugságait és kinevezte az egykor rendkívül befolyásos munkáspárti politikust az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetévé.

Jeffrey Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később - a hivatalos állítás szerint - öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan email nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Peter Mandelson igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel. Ezeknek az információknak a hatására Yvette Cooper brit külügyminiszter Keir Starmer utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatását.

Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Az amerikai igazságügyi minisztérium a minap újabb, többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy Peter Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek az információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott. A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egyaránt.

Keir Starmer miniszterelnök már csütörtöki felszólalása előtt, a londoni alsóház szerdai vitanapján is kijelentette: Mandelson washingtoni nagyköveti kinevezése előtt és megbízatása alatt is folyamatosan hazudott a brit kormány illetékeseinek az Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól. Starmer úgy fogalmazott, ha akkoriban tudta volna mindazt, amit ma már tud erről a kapcsolatról, akkor Mandelson „a brit kormány közelébe sem kerülhetett volna”.

Csütörtökre azonban a Munkáspárt számos parlamenti képviselője is Starmer ellen fordult, a két legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatívok és a Liberális Demokraták vezetői pedig egyaránt bizalmi szavazás kiírását követelték a munkáspárti kormánnyal és Starmerrel szemben.

A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group csütörtöki helyzetértékelésében úgy fogalmazott, hogy a Mandelson-botrány helyrehozhatatlan károkat okozott Keir Starmer miniszterelnöki tevékenységének megítélésében. A cég közölte: eddig is 65 százalékos esélyűnek tartotta, hogy Starmert az idén saját pártja eltávolítja a Labour éléről és a miniszterelnöki tisztségből, de ennek valószínűségét most már 80 százalékosra taksálja.

Az Eurasia szerint eddig valószínűnek tűnt, hogy a Munkáspárt parlamenti frakciója megvárja ezzel a májusban esedékes skóciai és walesi parlamenti, illetve az angliai helyhatósági választásokat - amelyeken a Munkáspárt az előrejelzések szerint várhatóan igen rosszul szerepel majd -, de a Mandelson-botrány nyomán immár nem vehető biztosra az sem, hogy Starmer addig a helyén maradhat.