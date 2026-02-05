A Kúria is szembemegy az Orbán-kormánnyal a nyíltan jogtipró kormányrendelet miatt

Orbán Viktor;Kúria;kormányrendelet;szolidaritási hozzájárulás;szolidaritási adó;

2026-02-05 18:15:00 CET

A perek folyamatban vannak, a bíráknak kell döntenie róluk.

Úgy tűnik, még a fideszes kétharmad által kijelölt Varga Zs. András elnökölte Kúriának is sok az az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet, amely a jogállam alapvetéseivel szembemenve betiltaná a peres jogorvoslat lehetőségét az önkormányzatok számára a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

Miután az illetékes bíróságok szintén a sarkukra álltak az ügyben és jelezték, a rendelet jogsértő, a Kúria a 24.hu-nak úgy reagált: „A kérdésben érintett szolidaritási hozzájárulás ügyében indult perek alsóbb fokú bíróságok előtt jelenleg is folyamatban vannak. E folyamatban lévő perekben az elbírálásukra kijelölt bíráknak kell döntést hozniuk.”

A Kúria válaszában rögzíti, hogy az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint Magyarországon a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. A testület megjegyezte, a Kúriának sajtóérdeklődés alapján nem, kizárólag az elé kerülő konkrét jogorvoslati ügyekben van hatásköre eljárni és jogi álláspontot kialakítani.

Ami a kormányrendelet visszamenőleges hatályát illeti, a lap megkeresésére a Magyar Bírói Egyesület szintén közölte, hogy folyamatban lévő ügyekben az ügy ura a bíró, vagyis csakis a tárgyaló bírón múlik, hogy milyen döntést fog hozni, hogyan folytatódik az ügy.