„Lázár János ominózus kijelentése még a romák elleni sorozatgyilkosságnál is jobban elérte a cigány közösség ingerküszöbét”

Az online térben háború folyik, megy az üzengetés, az indulatok olykor már tettlegességig fajulnak – jellemezte a cigányság körében uralkodó hangulatot Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, aki az elmúlt hetek történéseire reagálva különféle roma szervezetek képviselőit hívta egy asztalhoz. A cél az volt, hogy párbeszéddel hozzájáruljanak a megbékéléshez, párthovatartozástól függetlenül egységet teremtsenek a romák között.
Az országos önkormányzat székházában tartott csütörtöki rendezvényen Aba-Horváth István kitért arra: különös aggodalommal tölti el, hogy még a nők is milyen alpári stílusban kommentelnek a közösségi médiában. Szerinte muszáj megtalálni azt a hangnemet, amely senkit sem bánt.
„Nem akarom háttérbe szorítani a nőket sem, de igazából a férfiak dolga ez. Ha már véleménye van bárkinek, pláne egy nőnek, nagy tisztelettel kérem, válogassa meg azt, hogyan és mit ír ki, vagy mit mond”
– fogalmazott az önkormányzat elnöke.
A kezdeményezés amúgy nem járt teljes sikerrel. Aba-Horváth István megdöbbenésének és csalódottságának adott hangot, amiért a Tisza Párttal szimpatizáló roma politikusok nem tettek eleget a meghívásnak. Aba-Horváth elnök előzőleg arra számított, hogy kevés lesz a szék, ehhez képest a terem félig üres maradt. (A helyszínen kapott információ szerint „központi döntés” született arról, hogy a tiszások távol maradnak a rendezvénytől.)
Aba-Horváth István hangsúlyozta, hogy az országos önkormányzatban már megvalósult a paradigmaváltás: a testület tagjai a közgyűléseken kizárólag csak a cigányság ügyét képviselik, a pártpolitikát kívül hagyják. Fideszes létére ennek szellemében próbált együttműködést kialakítani a tiszásokkal is, de – konstatálta – „magunkra maradtunk”. A magyarországi cigány közösségnek nyugalomra, békére, tiszteletre, elfogadásra van szüksége – összegezte álláspontját.Lázár János közölte, azoknak, akik nem hagyták magukat megvezetni elmondta, hogy értette a „félremagyarázott” mondataitLázár János piros lapot kapott, nem bocsátanak meg a romák
Lázár János miniszter a közelmúltban a cigányok számára azt a jövőképet vázolta fel, hogy a „migránsok” helyett a „szaros” vasúti mosdókat takarítsák. Dancs Mihály, az országos önkormányzatban mandátummal bíró borsodi Roma Polgárjogi Mozgalom vezetője konkretizálta: Lázár szavai „indították el azt a problémát”, amely miatt indokolt volt megszervezni a csütörtöki találkozót.
A miniszter kijelentése még a romák elleni sorozatgyilkosságnál is jobban elérte a cigány közösség ingerküszöbét
– jelentette ki Dancs Mihály.
„Bocsánat, hogy ezt kell mondjam, de így érzem” – tette hozzá. Még nem látott olyat, hogy egy téma „ennyire napirenden legyen” a romák körében. Családok esnek egymásnak, az ebédnél arról vitatkoznak, hogy ki melyik pártra fog szavazni. Dancs Mihály szerint az egymás iránti tisztelet a legalapvetőbb dolog. Tiszteletben kell tartani, ha valaki elfogadja Lázár János bocsánatkérését, és azt is, ha nem: ez nem politikai kérdés.„Szisztematikusan leépítik az egész társadalmat, és mindig a cigányokkal kezdik”
Többen szóvá tették, hogy már korábban is előfordultak a cigányságot degradáló megnyilvánulások a közéletben. Erről beszélt például Tatai Ferenc, a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKösz) elnöke, az országos önkormányzatban a CiKöSz frakciójának vezetője, a Roma Digitális Polgári Kör alapító tagja is. Azt üzente, hogy mindenki lépjen egyet vissza, nyugodjon meg, a kritikáit kulturáltan fogalmazza meg, ne sértse más emberi méltóságát.
