Nukleáris tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államok és Irán között

2026-02-05 21:21:00 CET

Amely tárgyalásokat Washington más ügyekre is kiterjesztene.

Az Egyesült Államok és Irán megállapodott abban, hogy nukleáris tárgyalásokat tartanak pénteken Ománban. Ezt mindkét fél megerősítette, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter tájékoztatása szerint a találkozóra Omán fővárosában, Maszkatban kerül sor délelőtt tíz órától - írja a BBC.

Donald Trump előzőleg szokásához híven háborúval fenyegetőzött, amennyiben nem születik megállapodás Irán nukleáris programjáról, és nem hagy fel az iráni rendszerellenes tüntetők elleni brutális fellépéssel. Miután az amerikai elnök közölte, hogy Irán lefelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak aggódnia kellene, ő úgy reagált, hogy bármilyen Irán elleni amerikai támadás regionális háborút fog eredményezni.

Egy arab diplomata a CBS News-nak arról beszélt, hogy bár Teherán és Washington között a tárgyalásokat hivatalosan soha nem függesztették fel, azok egészen szerdáig bizonytalanok voltak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter előzőleg arról beszélt, ahhoz, hogy a tárgyalások érdemi eredményre vezessenek, azok nem összpontosíthatnak kizárólag az iráni nukleáris programra, ahogy azt az iráni tisztviselők akarják.

„Bizonyos dolgokat bele kell majd foglalniuk, beleértve a ballisztikus rakétáik hatótávolságát, a terrorszervezetek támogatását a régióban, a nukleáris programjukat, és a saját népükkel való bánásmódot is”

- közölte. Iráni hivatali kollégája válaszul azt közölte, hogy a megállapodás lehetséges, de „lehetetlen dolgokról” ne beszéljenek, atomfegyverük nincs, de ezért cserébe az érvényben lévő szankciók feloldását várják.

Teherán továbbra is fenntartja, hogy az atomprogramjuk kizárólag békés célokat szolgál, és tagadja, hogy atombombát készítenének.