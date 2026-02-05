A benne ülő 5 éves kisfiúval együtt lopott el egy autót a fiatal tolvaj Sülysápon

rendőrség;autólopás;Sülysáp;

2026-02-05 22:22:00 CET

Újszászig jutott vele, aztán a rendőrök elfogták.

Az autóval együtt a benne ülő 5 éves gyereket is magával vitte egy 20 éves autótolvaj Sülysápon - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A közlemény szerint egy édesapa február 4-én reggel kisgyermekeivel rutinszerű útjára indult Sülysápon, a kisebbet a elvitte bölcsibe, és amíg kiszálltak a kocsiból, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Ezt látva, a pont arra sétáló 20 éves szentmártonkátai férfi azonnal az járó motorral otthagyott autóba pattant, és gondolkodás nélkül elhajtott. Az apuka a bölcsőde előtt már csak a kocsi – és a gyermek – hűlt helyét találta, azonnal hívta a rendőrséget.

Mindeközben K. Milán elhagyta a települést, a kisfiúval együtt a szomszédos vármegye felé vette az irányt. Az ovist Úriban, 6 kilométerrel arrább 3 perc múlva egy bolt előtt kitette és ott magára hagyta. Később az üzlet dolgozója hívta a rendőrséget azzal, hogy talált egy gyereket, aki elmondta neki, hogy ellopták az autójukat - olvasható a közleményben.

A gyerekért a rendőrök mentek, épségben hazavitték. Közben azonosították a lopott autót, Újszászon pedig a 20 éves K. Milánt lekapcsolták és előállították. Kiderült, nem ez volt az első autó, amit meglovasított, hasonló jellegű cselekmények miatt már több eljárás indult ellene.

A vezetéstől eltiltott gyanúsított ellen jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A nagykátai rendőrök tegnap este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását - tájékoztatott a rendőrség.