Pénteken kezdik el kézbesíteni a névre szóló értesítőket a parlamenti választásra

parlamenti választás;Nemzeti Választási Iroda;választási értesítők;

2026-02-06 09:18:00 CET

Legkésőbb február 20-ig mindenkinek kézbesítik a küldeményeket.

Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével az NVI a Magyar Postát bízta meg.

A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Az értesítő feltünteti

a választópolgár személyes adatai közül a nevet, a születési nevet, a születési időt és a lakcímet,

a szavazás helyét, azaz a szavazókör címét,

a szavazás idejét,

azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát,

és hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít a véleményük abban, kik legyenek az Országgyűlés tagjai, és hogy véleményét a választópolgár úgy tudja kifejezni, ha elmegy szavazni.

Az értesítő tartalmazza azt is, hogy a választópolgár a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat, amennyiben nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is. Ha a választópolgár a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, április 2-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.

Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, egy egyéni képviselőre és nemzetiségük országos önkormányzata által állított listára szavazhatnak. Ha a nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi lista helyett mégis pártlistára kíván szavazni, ezt április 9-én 16 óráig kérheti.

Az értesítő felhívja a figyelmet arra, hogy

a szavazáshoz a választópolgár vigye magával érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét vagy vezetői engedélyét, és figyelmeztet az okmányok érvényességének ellenőrzésére.

Közlik azt is, hogy a DÁP (Digitális Állampolgárság Program) alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására a szavazás során.

Az értesítőben tájékoztatás olvasható a mozgóurnás szavazás, az átjelentkezés, a külképviseleti szavazás és az akadálymentes szavazókör igénylésének módjairól.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 12-ei választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.