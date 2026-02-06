Tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát az Orbán-kormány

Magyar Közlöny;Papp László Sportaréna;bérbeadás;

A létesítményt 2026. és 2028. között felújítanák, ehhez most kell összeállítani a terveket.

A 2027. január 1. és a 2036. december 31. közötti tízéves időszakra bérbe adná az állam a Papp László Sportarénát – vette észre az erről szóló határozatot a Magyar Közlönyben a Telex.

A bérbeadás feltétele, hogy az állam a 10 éves időtartamból 120 nap erejéig korlátozó beruházást hajthasson végre a sportarénán. Az állam ezenkívül kérne évente 22 nap kedvezményes használatot. Az arénát 2026. és 2028. között felújítanák, ehhez most kell összeállítani a terveket.

A Papp László Sportarénát 2006 és 2025 között a Gránit Pólus nevű cég bérelte, az ő szerződésük azonban december végén lejárt. Az aréna bérleti jogát a 2026-os évre a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoport kapta meg.