Kiderült, mennyiért veszi meg a Mol a szerb olajcég, a NIS többségi tulajdonrészét

Aleksandar Vučić szerb elnök elárulta, hogy 900 millió és egymilliárd euró közötti összegről van szó.

A Mol 900 millió és 1 milliárd euró (343-381 milliárd forint) közötti áron vásárolja meg a szerb NIS olajvállalat 56,15 százalékos részesedését az orosz Gazprom Nyeftytől – árulta el Aleksandar Vučić szerb elnök a helyi médiának adott nyilatkozatában, szúrta ki a Telex.

A lap szerint amikor arról kérdezték, hogy miért nem a szerb állam vette meg a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonrészét az orosz Gazprom Nyeftytől, Vučić azt mondta, hogy nem fog erről beszélni, mert az „veszélyeztetné Szerbia érdekeit”.

Mint megírtuk, a magyar olajcsoport a múlt héten számolt be arról, hogy a Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz állami Gazprom Nyefty nevű társasággal a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. Az ügylettel a Gazprom Nyeftytől a magyar olajcsoporthoz kerülne a NIS irányítása. Az adásvétel a rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg. Az ügylet lezárásához szükséges többek között az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) hozzájárulása is.

A felek törekvése, hogy az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig aláírják. A megállapodást a két cég eddigi kitűnő együttműködésére, illetve a tengertől elzárt államok energiafüggetlenségének fontosságára hivatkozva üdvözölte Hernádi Zsolt is. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint további erős partnerek bevonása érdekében tárgyalnak a NIS kisebbségi csomagjának esetleges eladásáról az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatával, az ADNOC-kal is.

Az ügyletsorozat nyomán a szerb állam is 5 százalékkal növeli eddigi, valamivel 30 százalék alatti részét – közölte a szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic. Lapunk értesülései szerint ezt a Mol-tól vennék meg, amivel így a magyar olajcsoport egy esetleges ADNOC-ügyletet megelőző NIS-részesedése 51,15 százalék lenne.

Az orosz állami Gazprom azért kényszerül összesen 56 százalékos NIS-részesedése eladására, mert a Gazprom Nyefty tavaly amerikai szankciós listára került, és ezért októberben a Janaf nevű horvát állami vezetékcég leállította a pancsovai finomító olajellátását. Igaz, az OFAC decemberben, március 24-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását, illetve január 23-ig feloldotta az olajvásárlási tilalmat.