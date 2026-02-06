Elegük van Robert Ficóból, népszavazással zárnák rövidre a pozsonyi kabinet ténykedését Szlovákiában

Robert Fico;Szlovákia;népszavazási kezdeményezés;

2026-02-06 20:22:00 CET

A referendumhoz kiírásához már összegyűjtötték a szükséges számú aláírást, kérdés, mit lép Peter Pellegrini, a kormánykoalíció által támogatott köztársasági elnök.

A szlovák parlamenten kívüli Demokraták párt összegyűjtott 350 ezer aláírást egy, a Robert Fico vezette kormány mandátumának lerövidítését célzó népszavazási kezdeményezéshez - írta meg az Új Szó a TASR szlovák állami hírügynökség nyomán.

A párt elnöke, Jaroslav Naď szerint a referendum célja a kormánybuktatáson kívül az is, hogy újból létrehozzák Speciális Ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget, emellett Orbán Viktor magyarellenes szövetségesének életjáradékát is eltörölnék ezzel a lendülettel. A párt február végéig még gyűjti az aláírásokat, hogy bebiztosítsa a szükséges számot.

Juraj Šeliga, a Demokraták alelnöke abban reménykedik, hogy Peter Pellegrini államfő nem akadályozza majd a népszavazás kiírását (amire persze mérget nem lehet venni, lévén az államelnök a kormánykoalíció tagpártja, a HLAS jelöltjeként került a posztjára - a szerk.). Mindenesetre a párt ellenzéki egyeztetéseket szorgalmaz a részvételi arány növelése érdekében.

A 350 ezer érvényes aláírás Szlovákiában már elég ahhoz, hogy az államfő népszavazást írjon ki, azonban a referendum sikerességéhez a választópolgárok minimum 50 százalékának részvétele szükséges.