Karácsony Gergely azt állítja, könnyen meg tudna állapodni egy esetleges Tisza-kormánnyal

Budapest;program;Karácsony Gergely;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-02-07 18:26:00 CET

Számára szimpatikus pontok vannak az ellenzéki párt programjában.

A Tisza Párt programja világos értékrend alapján tartalmazza azt a Budapest-törvényt, amelyet megválasztása után javasolt a főpolgármester.

Karácsony Gergely egy szombati Facebook-posztjában azt írta, amikor főpolgármesterré választása után 2019-ben részt vett - ebben a formában elsőként és utoljára - a kormány ülésén, akkor javasolta, foglalják törvénybe az állam és a főváros viszonyát. Mindezt azért, hogy átlátható legyen az önkormányzatok finanszírozása és Budapest fejlesztése. Ebből az elmúlt több mint 6 évben semmi nem lett, lett viszont Budapest kivéreztetése, a város érdekei helyett magánérdekek szolgálata, a vidék és Budapest ostoba szembeállítása, az önkormányzati autonómia lábbal tiprása. Ez tovább nem folytatható - vélekedett.

Szerinte a Tisza Párt programja megszüntetné az önkormányzatok „esztelen” sarcát, végre állami bérlakásprogramot ígér, a közösségi közlekedés fejlesztését, Rákosrendezőn megfizethető lakások építését, több fővárosi beruházás finanszírozását vállalja, elkötelezett a klímavédelem és az esélyegyenlőség terén is.

Amikor meghívnak majd az új kormány ülésére, ezekről könnyen meg fogunk tudni állapodni, mert ezek a vállalások jól szolgálják a nemzet és a nemzet fővárosának jövőjét is. Budapestnek elsősorban nem több pénzre, hanem több szabadságra és több partnerségre van szüksége - írta Karácsony Gergely.



