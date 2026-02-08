Ambiciózus gazdasági programmal állt elő a Tisza, de gyors változást se az ország, se a saját maga helyzetében ne várjon senki

választási program;gazdaságpolitika;adók;euróbevezetés;Tisza Párt;

2026-02-08 10:21:00 CET

Választási győzelme esetén Magyar Péter pártja kiszámítható gazdaságpolitikát, gazdasági növekedést és az infláció csökkentését ígéri, ezáltal 2030-ra az ország az euró bevezetésének az előszobájába érhet.

Rég nem látott részletességű és összetett választási programot hozott nyilvánosságra szombaton a Tisza Párt. A program gazdaságpolitikai része a leginkább mindenkit arra figyelmeztet, hogy gyors változást sem a ország, sem az egyéni gazdasági helyzetében ne várjon senki, ilyen megoldások ugyanis nem léteznek. Ugyanakkor a korrupció megszüntetésével, a pazarló közkiadások megszüntetésével, a milliárdosok megadóztatásával, a közvagyon visszaszerzésével hiteles gazdaságpolitikával, a kamatkiadások csökkentésével már eleinte pár száz, majd egy-két éven belül akár évi ezer milliárd forintos mozgástér teremthető a Tisza vallásaink teljesítésre.

A Tisza Párt gazdasági programjának első pontja, mondhatni alapja az uniós támogatások „hazahozatala”, a vállalkozások adminisztratív- energiaterheinek csökkentése – miközben a program szerint megtartják háztartások rezsitámogatását.

Ez a vállalás növeli a hiányt, hiszen az előbbi finanszírozta részben a háztartások támogatását.

A Tisza-kormány célja, hogy a jelenlegi kapcsolatokra épülő gazdaságszervezés helyett a tiszta versenyben elért eredmény számítson. A versenyképesség javításához a Magyar Péter pártja kész támogatni a kkv-kat a jelenlegi gyakorlattal szemben, amikor is a kormányzati támogatások jelentős részét a multinacionális cégek szerzik meg. Megerősítik a jogbiztonságot, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, megerősítik a versenyfelügyeletet, és erősítik a közbeszerzési piacon a versenyt. Versenyképes gazdaság csak a jövő iparágaival teremthetőek meg – ennek érdekében emelik a kkv és a gazdaság kutatás-fejlesztési támogatást, támogatják a digitalizációt a kis cégek esetében. A verseny mellett szükség van a szétaprózott fogyasztóvédelem újraszervezésre, ezért újra létrehozzák az önháló fogyasztóvédelmi hatóságot – ígéri a Tisza.

A magyar munkahelyek védelme érdekében az ellenzéki párt 2006 júniusától megtiltaná az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkások behozatalát, ellenben ösztönözni fogják a külföldön dolgozók magyarok újbóli itthoni letelepedését és munkavállalását. A közfoglalkoztatás megtartását ígéri a párt, ám oly módon alakítanák át, amely valódi esélyt ad az elhelyezkedésre a munkaerőpiacon, emellett szakszervezetek jogait is megerősítenék, hogy érdemiben tudják a munkavállalók érdekeit képviselni.

A program megismétli a korábbi igéretek adófronton: vagyis a minimálbér adóját a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökkentik, illetve a mediánjövedelemig ( bruttó 625 ezer) az adójóváírás bevezetésével csökkentik az adó mértékét, viszont kizárják az ennél magasabb munkajövedelmek adójának emelését.

Az egymilliárd forint feletti vagyonokra 1 százalékos vagyonadót vetnek ki, a vényközteles gyógyszerek áfáját 0, a tűzifa adóját 5 százalékra csökkentik a jelenlegi 27 százalékról,

valamit kiszélesítik a vállalkozók számára az egyszerűsített kata-adózást.

A gazdaságpolitika pillére a stabil költségvetés lesz. 2030-ra a Tisza teljesíteni szeretné a euró bevezetésének feltételeit, vagyis a maastrichti kritériumokat: a hiány a GDP 3 százaléka alá csökkentik a jelenlegi 5-5,5 százalékról, ami kifejezetten lassú konszolidálásnak tűnik négy év alatt, ugyanakkor csökkentik az államadósságot, az inflációt és így a kamatokat. A befektetői bizalom erősítésével százmilliárdokkal csökkentik az államadósság utáni kamatkiadásokat, ami nem mellesleg kimagaslóak az EU-ban. 2030-ig előkészítik az euró bevezetésé és belátható céldátummal megvalósítjuk azt – olvasható a programban, ám ezt megelőzően szakmai és társadalmi egyeztetés indul a forint lecseréléséről.