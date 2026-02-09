Tíz százalékkal vezet a Tisza Párt egy Fidesznek készült belső közvélemény-kutatás szerint

választás;Fidesz;közvélemény-kutatás;Tisza Párt;

2026-02-09 15:58:00 CET

Egyesek abban reménykednek, hogy 3-4 százalékos hátrány eseténa Fidesznek még sikerülhet többségbe kerülni.

Egy Fidesz-KDNP-nek készült friss készült kutatás 41 százalékra mérte a Tisza Pártot, Orbán Viktorét pedig 31 százalékra a teljes népesség körében - írja a hétfői hírlevelében a Vsquare.

A lap forrása nem tudta vagy akarta megmondani, mikor készült a felmérés, mint ahogy azt sem, hogy melyik intézet készítette. Mindenesetre ez még nagyobb különbség, mint amit a Medián (40-33), vagy a 21 Kutatóközpont (35-28) mér.

A belső adatokat néhány fideszes jelöltnek is megmutatták, elsősorban azért, hogy fenntartsák a mozgósítási hajlandóságot, valamint ellensúlyozzák a központi kommunikációból érződő elbizakodottságot.

A hírlevél említést tesz több kormányközeli szereplőről is, akik úgy vélik, amennyiben a Fidesz három-négy százalékpontra tudná csökkenteni a lemaradását, a magyar választási rendszer sajátos működése - a választókerületek kialakításától a határon túli szavazatokig - még akkor is biztosíthatná Orbán Viktor pártjának a parlamenti többségét, ha országosan a Tisza Párt szerezne több voksot.