Közvéleményt kutatott a Fidesz, újra AI-videóval hipnotizálná a választókat

Nehéz elképzelni (vagy nagyon is könnyű), vajon milyen hipnotikus erejűnek szánt videókat képes még készíteni a Fidesz a mesterséges intelligencia felhasználásával Magyar Péterről Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij társaságában, de alighanem hamarosan megtudjuk. A legújabb opus elszántan ügyködik a magyarok megtévesztésén. Információnk szerint hetekkel korábban kimerítő telefonos közvélemény-kutatásban tudakolta a választóktól az Orbán-párt, hogy mennyire hisznek az AI-tartalmaknak. Az eredmény ezek szerint az, hogy nagyon, hiszen a művet bevetették. Illúzióink persze eddig sem lehettek arról, hogy a Fidesz szerint milyen szerény szellemi kapacitásokkal rendelkeznek a magyarok. Szakértők szerint azonban a hatás izzadságos erőltetése átfordul, a politikai thrillernek szánt mozi szánalmas bohózatként hat, az állampárt aggasztó egészségének látleletét érzékeltetve.

A valóságtól elrugaszkodott videóban az Európai Bizottság démonizált elnöke egy nagy és persze piros (komcsik, he) vezetékes telefonon csörög rá Magyar Péterre. A pángalaktikus gégepukkasztó összeesküvést sejtető jelentben Ursula von der Leyen ellentmondást nem tűrő hangon közli, hogy a Tisza Párt elnökének azonnal pénzt kell küldenie Ukrajnába. Magyar Brüsszel fogott ügynökeként készségesen engedelmeskedik, de megjegyzi, előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

Már csak Darth Vader hörgése hiányzik a háttérből, vagy a nagy tervezőé, a tőzsdespekuláns kommunista Uralkodóé. Magyarok istene, ne hagyj el! – csap a homlokára ezután az Orbán-reményekben élő egyszeri választó, nagy nemzetmentő katarzisában legott térdelőrajtba rogy, és szemében ki nem hunyó patrióta csillámlással tekint bele az április tizenkettedikei honvédő fülkeforradalomba. És aztán persze felszántja a vonatkozó választókerületet.

Értelemgyilkos stílus

– Jót nevettem, és szerintem április tizenkettedikén is jót fogok nevetni – mondja egy általunk megkérdezett ellenzéki, aki korábban egy „AI és a választók a helyi politikában” tematikájú közvélemény-kutatás hírével keresett meg bennünket. – Ezek a videók azt a végtelen erőlködést igazolják, amivel a megszorult Fidesz kampánylatrinájának think tankjei megszülik a legújabb csodafegyvert. Az értelmezési keret a 2022-es választáshoz hasonlóan leszűkül a „Fidesz vagy megdöglesz!” mondásra: megdöglesz az elszegényedésben vagy a golyózáporban a keleti fronton. Nem cizellálják különösebben a tétet.

A videó, szemben a korábbiakkal, nem rejtegeti a tényt, hogy AI felhasználásával készült, maga a megrendelő, Orbán Viktor is megjegyzi ezt a posztjában.

„Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!” – lát a jövőbe magabiztosan a pártvezér. Ezt a jóslatát egyetlen fél mondatra alapozza, miszerint mindent lehet, de előbb választást kell nyerni. Egy átlagosan fejletlen intelligencia is érti azonban, hogy ez a Tarr Zoltán-idézet mit jelent. Azt jelenti, hogy a Fidesz által végtelenül lebutított közbeszédben értelmetlen társadalmi vitát folytatni arról, hogy mi legyen a különféle jóléti transzferekkel, adómértékekkel és bármivel. Aki képes egy 600 oldalas kamutanulmányt (lehangoló indexes közreműködéssel) a Tiszára oktrojálni, az nemigen kérheti számon ellenfelén az értelmes beszédet.

– Van egy kormány, amelyik úgy került hatalomra, hogy nem szólt előre az egypárti alaptörvénykezéséről, amely önkényesen szabta át a közjogi rendszert és az élet számos területét minden magyar számára – fogalmaz demokrata forrásunk. – Nem tűr vitát a legszélesebb társadalmi rétegeket érintő kérdésekről sem, arcpirító cinizmussal nemzeti konzultációnak vagy petíciónak nevezi az emberek megkérdezésének öncélú kampánytechnikáját, az ellenzék saját adóforintjaiból gyilkolja az ellenzékiséget, a propagandájával bármit félremagyaráz a Holdról is látható közpénzlopással, és most számonkéri, hogy a Tisza Párt nem akar belemenni ebbe az utcába. Ez egy viccpárt, de tényleg! Rosszvicc-párt.

Ökör által homályosan

Információink szerint néhány héttel ezelőtt országos közvélemény-kutatást rendelt meg a Fidesz, amelyben a választók digitáliseszköz-használatáról és a mesterséges intelligenciáról tettek fel kérdéseket. A kormányzati teljesítmény értékelését és a helyi politikusok népszerűségét is megmérték 1–7-es skálán. A kérdések között túlnyomórészt a digitális világ és az AI szerepelt. Milyen eszközöket, mennyit és mikor használ a választó, miként tekint a deep fake-tartalmakra, meg tudja-e különböztetni a valóságot a kampányfőnöki képzelet szüleményeitől – ha nem is ezekkel a szavakkal, de lényegében ezt szerette volna megtudni a megrendelő. A kamuvideókat az Orbán Balázs kampányfőnök vezette Fidesz-stáb vetette be eddig is előszeretettel, ezért a hatásuk is nyilvánvalóan őket érdekli. És a kormány munkájának megítéléséről a Tisza Pártnak anélkül is lehetnek bőven tapasztalati élményei, hogy ezt költséges közvélemény-kutatásban maceráltatnák tovább.

A Fidesz–KDNP október 23. után állt elő legutóbb egy erősen vitatható erkölcsű félpercessel. Abban az AI-videóban Magyar Péterrel mondattak el nyugdíjakról és az adómértékekről szóló gondolatokat, amelyek gazdasági szakemberek innen-onnan szedett, de semmiképpen sem Tisza-szakértői státuszából származtak. Emiatt a Tisza Párt megtette a feljelentést. Ez a tartalom minden eddiginél tovább ment. Több volt, mint egy őrült háborús vízió, amelyben vérben úszó honfitársaink ukrajnai szenvedéséről és magyar honvédek koporsóinak erdejéről kapunk képeket, bár már az a videó is dermesztően ízléstelenre sikerült, mert élethűen adott általa soha el mondott mondatokat Magyar Péter szájába.

– Képzeljük el Orbán Viktor arcát, amint hitelt érdemlő komolysággal azt mondja egy videóban, hogy „ha a taknyukon és a vérükön kell kirángatni őket, akkor a taknyukon és a vérükön”. Vagy hogy „ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat”. És hogy „ha így folytatod, akkor belőled nem hős lesz, hanem maradsz egy szerencsétlen, nyomorult, rohadt kis proli” – idézi a lovagkeresztes patrióta Bayer szavait a közvélemény-kutatásról beszámoló forrásunk.Abban megegyezünk, hogy a deep fake videók végső soron arra is alkalmasak lehetnek (a hiszékeny hívek megbabonázásán túl), hogy a szkeptikusabb választókat eltántorítsák a politikai tartalmak fogyasztásától és magától a választástól is. Esetleg megkérdőjelezzék a valódi történelmi videódokumentumokat, amelyekben például Orbán Viktor beszél a hatalomról, amely félelemkeltéssel tartja a markában az embereket, vagy arról, hogy „lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”.

Bitbéli meggyőződés

Persze a fideszesség továbbra is legfőképpen hitbéli meggyőződés kérdése marad, aligha vannak érvek, amelyek egy kormánypárti digitális harcost kibillentenének a világképéből. Ha belátja is Lázár János vallomásának igazságát, miszerint Mészáros és a többi stróman kullancsként szívja a tisztességes magyarok vérét, ha szerinte is gáz, hogy a „nemzeti kormány” az európai növekedési és jövedelmi adatok szégyenpadjára ültette Magyarországot, mindig lesz magyarázata, hogy ez még mindig jobb, mint az ukrán fronton meghalni, vagy csoportos migránserőszak áldozatává válni éppen a templomból jövet. A kérdés az, hogy miként lehet bűvöletben tartani még két hónapig a választók tömegeit, és hipnotizálni azokat a bizonytalanokat, akik átlátnak a szitán a 14. havi nyugdíj vagy a holnap kontójára történő egyéb gigantikus költségvetési költekezés ügyében. Meghalni csak nem akarnak ők sem! A háborús pszichózis márpedig lankadatlan.

– A kárpátaljai „kényszersorozásokról” adott drámai beszámolók minden egyes magyar frontszolgálatos halála után beindulnak helyszíni riportokkal, a magyar kormány azonnal a család segítségére siet, de arról egy szót sem ejtenek, hogy a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány önkéntesei hány honvédő ukrán–magyar katona életét menthették meg a félmilliárd forintot meghaladó adományokkal, ami mögött magyarok tízezreinek segítsége áll. Az oroszok által megtámadott ország nagykövetét, Sándor Fegyirt vegzálják, miközben a patrióta kormány gyilkos orosz töltényeket és fegyvereket finanszíroz a nyomorult, hazug rezsicsökkentésével – értékel forrásunk, aki (talán nem meglepő) nem hetest adott a magyar kormány teljesítményére.

Megegyezünk abban is, hogy az Orbán-művek propagandagyára semmitől nem fog visszariadni a AI-videók fejlesztése során a következő kilenc hétben. Az AI-leleményeket viszont érdemes lesz lakonikusan és békésen fogadni: a patrióták ennél talán már nem tudnak jobban felhorgadni, legyen már valaki, aki az eszénél marad.

Mélypontok mesterséges intelligenciávalA mélyhamisítással létrejött képi tartalmak fejlesztésében a Generatív Ellenérdekű Hálózatok jelentették az áttörést 2014-ben, amikor két mesterséges intelligenciát ugrasztottak egymásnak. Az egyik hamisított, a másik megpróbálta leleplezni. A versengés a tökéletesig csiszolta az eredményt. Az immár ingyenes és felhasználóbarát alkalmazásokkal 2018 óta bárki készíthetett hamis videókat, bár a valóban ügyes felületek előfizetésesek. A technológia legveszedelmesebb ágazata a politikai dezinformáció, a kiberbűnözés és a szórakoztatóipar. Az első elhíresült videókban Tom Cruise golfozott és bűvészkedett, ami nem roncsolta a reputációját, de a Volodimir Zelenszkijről szóló 2022-es már könyörtelen volt: ebben a hamis videóban az ukrán elnök megadásra szólította fel a csapatait. Bár még mindig vannak jellegzetességei, a deep fake kiszűrése egyre nehezebb, biztosak csak az arra alkalmas programokban lehetünk. És a természetes jó ízlésünkben.