Orbán Viktor mondanivalójából már a minimális igazságmag is hiányzik, inkább csak az időseket uszítja a fiatalok ellen

A Digitális Polgári Körök szombati kampánytalálkozóján Orbán Viktor Magyarország ellenségnek nevezte Ukrajnát. A kormányfő a színpadon reagált egy friss közvélemény-kutatásra is, amely szerint a Tisza Párt Szombathelyen is megverné a Fideszt a parlamenti választáson.
„Ne a felmérésnek álcázott propaganda-jelentéseknek higgyenek. Nekünk is van mérésünk, Szombathelyen mind a pártlisták versenyében, mind az egyéni versenyben magabiztosan vezetünk" – jelentette ki a miniszterelnök, majd a fiataloknak is üzent. „A kamulázadás nem ér semmit, ne a Fidesz ellen lázadjatok, hanem Brüsszel ellen. Aki a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz" – fogalmazott, és a találkozó végén bejelentette, ismét Washingtonba utazik Donald Trumphoz, a nemrég alapított Béketanács ülésére.
Mikecz Dániel politikai elemző a Népszavának azt mondta, az újabb amerikai út inkább arról árulkodik, hogy hiába harangozták be, a Fidesznek nem sikerült elintéznie az elnök magyarországi látogatását. Mikecz úgy vélte, bár a kormánykommunikáció próbálta terjeszteni, eleve kevéssé volt életszerű elképzelés, hogy az amerikai elnök egy másik országban kampányoljon.
A szakértő szerint Orbán amerikai vizitje nem üt akkorát a nyilvánosságban, mintha Trump valóban Budapestre jött volna. Ráadásul pár hónap telt csak el a kormánymédiában „agyonközvetített” washingtoni találkozó óta, így az egészben már újdonság-faktor sincs – vélekedett.
– A cél amúgy sem a valódi politikai áttörés, minden fotólehetőségre szükség van – fogalmazott Mikecz Dániel. Felmerült, hogy Trump helyett esetleg Marco Rubio érkezik márciusban Budapestre, ám Mikecz úgy vélte: a magyar közvélemény őt annyira nem ismeri, így ennek is kevesebb hatása lenne. – A Fidesznek viszont valahogy kompenzálnia kell, mert úgy néz ki, hogy látványos budapesti békecsúcs sem lesz a választásig – tette hozzá.
Orbán Viktor szombathelyi beszédének egyik központi eleme ismét a háborús veszély volt, ám Mikecz Dániel szerint a „háború vagy Orbán Viktor" típusú szorongásmenedzsment egyre kevésbé működik. A korábbi kampányokkal szemben ugyanis ma már hiányzik az a minimális „igazságmag", amelyre a félelmeket fel lehetne építeni. – A veszélyes tervvel rendelkező Soros György legalább tényleg írt valamilyen publicisztikát, most viszont az emberek jórésze nem igazán látja reálisnak a háborúba sodródás veszélyét – vélekedett.
Mikecz különösen kockázatosnak tartja az „Ukrajna az ellenségünk” típusú kijelentéseket. Ezek szerinte már olyannyira parodisztikus hatást kelthetnek, hogy nem erősítik, hanem egyenesen roncsolják a Fidesz egyik kulcsfontosságú imázselemét: a megfontolt, biztonságot nyújtó kormányzó erő képét.
Hasonlóan kontraproduktívnak tartotta Orbán Viktor fiatalokat célzó üzeneteit is, amelyek a „kamulázadásról" szóltak. Mikecz szerint ezek valójában nem a fiataloknak szólnak, inkább az idősebb generációkat mozgósítják ellenük. – Az életkor szerinti megosztás viszont nem működik – mondta, felidézve, hogy a Fidesz korábban mindig jól körülhatárolható, a társadalom peremén lévő csoportokkal szemben polarizált sikeresen.
A kormányfő „ne higgyenek a felméréseknek” típusú erősködése Mikecz Dániel szerint inkább bizonytalanságot jelez. – Orbán szinte mindennap mást mond erről. A múlt héten egy másik eseményen azt árulta el, hogy nem állnak jól a mozgósítással, és erről már korábban is beszélt – hívta fel a figyelmet Mikecz, aki érthetőnek tartja a kettős kommunikációt. A Fidesznek most egyszerre kell fenntartani a győzelem bizonyosságát és a kampányhoz szükséges mozgósítási hajlandóságot az aktivisták körében.
Tisza: Dupla jelentőségű 240 oldal
Magyar Péter és a Tisza Párt eddig megismert szakértői Orbán fellépésével párhuzamosan bemutatták 240 oldalas választási programjukat. A közösségi médiában tartott online közvetítésen elhangzottak az ellenzéki párt korábbi ígéretei, miszerint hazahozzák az Orbán-kormány miatt befagyasztott EU-s forrásokat, és újraépítik a jogállamot.
Arra a kérdésünkre, hogy van-e értelme 240 oldalas programot írni, Mikecz Dániel azt mondta: a Tisza programja nem pusztán technikai dokumentum, mert most valódi esélye van a kormányváltásnak, így igenis sokakat érdekel, mi történne utána. – Ráadásul a Fidesz szerint már eddig is volt egy ijesztő programjuk, amire választ kell adniuk – fogalmazott.
A szakértő úgy látja, a szombati programbemutató kommunikációs jelentősége kettős. Egyrészt diagnózist adott a jelenlegi állapotról – „Magyarország nem működik" –, másrészt konkrét élethelyzetekre adott válaszokat a nyugdíjasoktól a munkavállalókon át a vállalkozókig. Ső a Tisza Párt közben ismét demonstrálhatta, hogy vannak szakértőik, és programfelelőseik. „Ezzel a nagy csomaggal a kormányzóképesség ígéretét tudják mutatni a választók felé" – mondta az elemző.