Sine ira et studio

Harag és elfogultság nélkül – hangzik a történészek jelmondata Publius Cornelius Tacitus római történész óta. Tacitus időszámítás után 56-tól 120-ig élt. Két jelentős történeti mű, az “Annales” és a “Historiae” maradt fenn utána. Az ő leírása alapján ismerjük Tiberius, Claudius és Nero történetét, valamint a “Négy császár évét”.

A címben idézett szöveg volt a nyitó mondata Tacitus “Annales”-ának. A történelmet a személyes érzésektől, indulatoktól, gyűlölködéstől függetlenül, a tényekre alapozva kell írni. Tacitust az késztette híres mondata megfogalmazására, hogy Tiberius, Gaius, Claudius és Nero császárok valós történetét életükben eltorzította a terror, haláluk után pedig a meghamisította a gyűlölködés.

Egyetemi tanulmányaim éveit is figyelembe véve háromnegyed évszázada vagyok a történészi pályán. Eleinte a XIX. és kora XX. évszázadok történései foglalkoztattak, majd saját korom története felé fordultam. Eleinte úgy gondoltam, hogy nem nehéz harag és elfogultság nélkül feltárni a múltat. Amikor azonban saját korom történetét kezdtem vizsgálni, rádöbbentem, hogy bizony ez nem így van. Manapság, amikor kis, 2-3 oldalas esszékben elmélkedem napjaink történetéről, beleértve a Donald Trumpok és Orbán Viktorok történeteit, bizony rajta-rajtakapom magam, hogy indulat és harag süt át írásomon.

De kérem Kedves Olvasóimat, legyenek bíráim. Lehet harag nélkül írni Orbán Viktor olyan hazugságairól, hogy “nem lehet tudni, ki kezdte az orosz–ukrán háborút?” Lehet-e harag nélkül idézni a magyar miniszterelnök olyan szavait, hogy “Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem akarja befejezni a háborút"? Hát bizony fejembe szalad a vér. Nem mondom, ez utóbbi megállapításban van azért némi igazság, hiszen Zelenszkij valóban percek alatt befejezhetné a háborút. Ehhez csak feltett kezekkel át kellene sétálnia az orosz vonalakon, és aláírni egy nyilatkozatot, hogy átadja Ukrajnát Putyinnak.

Tudomásul lehet-e venni felháborodás nélkül, hogy Donald Trump első elnöki ciklusában, amint azt a Washington Post újságírói megszámlálták, 30573, vagyis naponta 21 hazug állítást tett? Érdeklődéssel várom hazugságainak újabb összeszámlálását második elnöki időszaka éveiben. Lehet-e indulatok nélkül hallgatni, hogy be akarja kebelezni Kanadát, Dánia legnagyobb területét vagy a Panama-csatornát? Lehet-e nem dühöngeni azon, hogy felrúgja a második világháború óta létező szövetségi rendszert?

Lehet-e megdöbbenés nélkül hallgatni, ahogy csodálatát fejezi ki különböző autokraták és diktátorok - mint Putyin vagy Kim Dzsongun - iránt? Hogy gúnyolódó megjegyzést tesz egy testi fogyatékos újságíróra? Hogy olyan elfogadhatatlan leírásokkal illet nyilvánosan újságírónőket, mint “malac”, “kutya”, “gusztustalan állat”, stb.? Ilyen egy államférfi?!

És szótlanul hagyjuk, hogy Donald Trump, aki tegnap még el akarta foglalni Kanadát, Panamát és Grönlandot, most létrehozott egy nemzetközi Béketanácsot (Board of Peace)?

Ez talán még nevetségesebb, mint amilyen felháborító. Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy kik lettek résztvevői ennek, vagy még inkább, hogy kik nem. Európából csak Koszovó, Albánia, Bulgária és - talán felesleges is mondani – Orbán Magyarországa csatlakozott a Tanácshoz. Orbán ezekkel a hálás, hízelgő szavakkal kommentálta a meghívást: „Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta. Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk”

Lehet harag és elfogultság nélkül ezt idézni? Persze kíváncsi vagyok, hogyan fogják ezek az országok megfizetni az egymilliárd dolláros tagdíjat… Mellettük csak olyan országokat találunk, mint az Egyesült Arab Emirátus, Szaúd-Arábia, Egyiptom, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Marokkó, Argentína, Paraguay, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Indonézia és Vietnam. Egyetlen nyugat-európai ország sincs benne. És Kanada sincs. Igaz, úgy látszik, Trump annyira bepöccent Mark Carney kanadai miniszterelnök ragyogó, világpolitikát megrengető koncepciója hallatán, hogy dühében visszavonta a meghívást Kanadától a szervezethez való csatlakozásra. Ezt meg nevetés nélkül nehéz megállni.

Sine ira et studio? Lehetetlen. Ilyen mértékű, államfőhöz méltatlan nagypolitikai faragatlanságra és hazugság áradatra – hadd fogalmazzak élesen – nem is szabad elegánsan, indulatok nélkül reagálni.

