Hollik István: Egyházias körökben is van elbizonytalanodás, sokan, akik 2022-ben még kormánypártiak voltak, most már nem azok

2026-02-09 21:49:00 CET

A KDNP parlamenti képviselője Dombóváron szakított egy kicsit a kormánypárti narratívával.

Hollik István szerint 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei. A KDNP országgyűlési képviselője erről hétfőn Dombóváron, a párt országjárásán beszélt.

A kormánypárti politikus a térség kormánypárti polgármesterei és önkormányzati képviselői előtt azt mondta, személyes tapasztalata szerint „egyházias” körökben is van elbizonytalanodás, „sokan, akik 2022-ben bennünket támogattak, most nem” - fogalmazott.

Hollik István ezt követően azt hangoztatta, azokat az elbizonytalanodott szavazókat kell megkeresniük, akik világnézeti alapon voksolnak, és a kereszténységből vezetik le pártválasztásukat. Több százezren vannak ilyenek Magyarországon, morális érvekkel lehet őket leginkább meggyőzni - vélte.

Mint ismert, a kormánypártok visszatérő jelleggel azt kommunikálják, hogy a Tisza Párt oroszlánrészt csak a régi ellenzéki táborból erősödött meg, a KDNP-s politikus panaszai ennek azonban most ellentmondani látszanak.