Újra feljelentést tesz, parlamenti bizottság előtt faggatná Szijjártó Pétert és Lantos Csabát is Keresztes László Lóránt a mérgező gödi akkugyár ügyében

Szijjártó Péter;Göd;akkumulátorgyár;Lantos Csaba;Keresztes László Lóránt;

2026-02-09 20:56:00 CET

Lenne egy sor kérdése a két tárcavezetőhöz.

Lapunk is beszámolt róla, hogy titkosszolgálati megfigyelés alá vonták néhány éve a gödi akkugyárat a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt. A Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi Samsung SDI-gyár ügyében már 2022-ben titkos adatgyűjtést folytatott. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól.

Az ügyben Tordai Bence feljelentést tett, a Mi Hazánk lezárta a gödi gyár felé vezető utat, Magyar Péter pedig azt ígérte, hogy akkuipari szakhatósággal vizsgáltatja felül a hazai akkumulátorgyárak környezetvédelmi és működési engedélyét kormányra kerülés esetén. Az ügyben most Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke, volt LMP-s képviselő is megnyilvánult, aki egyszer már tett feljelentést az ügyben, a fejlemények fényében pedig közölte, hogy újra megteszi.

Keresztes László Lóránt a Facebookon közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendkívüli meghallgatását kezdeményezi. Az ellenzéki politikus felidézi, hogy 2024. február 26-án Orbán Viktort kérdezte a parlamentben a gyárat érintő hírekről, ő azonban a válaszában csak általánosságokról beszélt és említést sem tett arról, hogy miféle konkrét információkkal rendelkezett a kormány a visszaélésekről. Keresztes szerint Orbán Viktor azt mondta, hogy tudomása szerint a céggel kapcsolatos hírek alapján feljelentés történt, és majd annak az eredménye tisztázza az ügyet. 2024. július 7-én aztán a rendőrség bűncselekmény hiányára hivatkozva megszüntette a volt LMP-s politikus által kezdeményezett eljárást.

A kialakult helyzetben Keresztes László Lóránt a következő kérdésekre vár világos választ a kormánytól:

Mit tudtak / mit nem tudtak arról, ami a gödi akkugyárban történik?

Valóban volt-e titkosszolgálati vizsgálat, melynek az eredménye ezt a döbbenetes képet mutatta a történtekről?

Ha igen, miért nem történtek kemény és azonnali lépések a kormány részéről?

Megtörtént-e a hatóságok félrevezetése, és ha igen, ezért kiket terhel felelősség?

Hivatalos személyek elmulasztották-e megtenni az ügyben azt, ami a kötelességük?

Ha valóban ilyen információk kerültek a kormány elé, akkor hogy történhetett meg, hogy a rendőrség érdemi nyomozás nélkül néhány hónap alatt lezárta az ügyet?

Keresztes László Lóránt úgy értékelt, hogy a botrány messze túlmutat az iparbiztonság kérdésén, ezért a február 23-án tervezett bizottsági ülésre Szijjártó Péter és Lantos Csaba miniszterek meghallgatását kezdeményezte. Az erről szóló levelet mint bizottsági elnök elküldte a két miniszternek, azzal, hogy mindenkinek joga van tudni, mi történik a politikai színfalak mögött.

A Magyar Hang felidézi, hogy Szijjártó Péter 2023. május 9-én a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) járműipari konferenciáján egyebek közt azt állította: „Magyarországon csakis olyan beruházás jöhet létre, amely az európai szinten is rendkívül szigorú környezetvédelmi előírásokat tiszteletben tartja, minthogy a kormány számára az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb.” Sőt, azt is kijelentette: „Egyetlen beruházás sem veszélyeztetheti az emberek egészségének biztonságát, ezért továbbra is a legszigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Biztosan állíthatom, hogy azok a gyárak, amelyek felépültek, s azok a gyárak, amelyek épülnek, ezen szabályokat tiszteletben is tartják.” Ennek fényében különösen beszédes, hogy a ma nyilvánosságot kapott információk szerint Szijjártó Péter volt az egyik, aki ellenezte a gödi gyár bezáratását.