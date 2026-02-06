Még februárban Magyarországra jöhet Marco Rubio amerikai külügyminiszter, de maga Donald Trump aligha fog

Budapest;Orbán Viktor;Egyesült Államok;látogatás;Donald Trump;Marco Rubio;JD Vance;

2026-02-06 11:47:00 CET

A jelenlegi menetrend szerint Marco Rubio látogatásának az időpontja 2026. február 15–16.

Marco Rubio Magyarországra jön, miközben Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök helyett már JD Vance alelnök látogatásával is beérné – erről számol be Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a Facebook-oldalán.

Az értesülés szerint Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere a müncheni biztonságpolitikai konferencián való részvétele után jön, legalábbis a jelenlegi menetrendje szerint – amelynek részleteit egy forrásával is megosztották –

február 15-én Pozsonyba, majd február 15–16-án Budapestre látogat.

Természetesen – hangsúlyozza a bejegyzés – ebben a világpolitikailag rendkívül turbulens időszakban ez még változhat. Marco Rubio látogatása egyébként nem akkora meglepetés, nemrég ugyanis Robert Fico és Orbán Viktor is járt Amerikában, Donald Trumpékkal tárgyaltak energiaügyekről, várhatóan most is részben ezekről lesz szó. A szlovákok az amerikai Westinghouse-szal terveznek atomerőművet építeni, az Orbán-kormánynak pedig az orosz energiacégeket sújtó amwerikai szankciók alóli mentesség elérése volt a legfontosabb.

Panyi Szabolcs korábban a hírlevelében arról számolt be, hogy miközben a magyar kormány és propagandistái azt lebegtetik, Donald Trump Budapestre látogathat, hogy személyesen is támogassa Orbán Viktort és lendületet adjon a kampányának, nyugati diplomaták és kormányközeli források szerint nagyobb esélye van annak, hogy az amerikai elnök helyett JD Vance alelnököt sikerüljön befűzni.

A bejegyzés kiemeli,

Vance-t Orbán lobbihálózata régóta udvarolja körül, és a tárgyalásokat ismerő források szerint már hosszú ideje zajlanak az erőfeszítések, hogy valahogy Budapestre hozzák.

Panyi Szabolcs szerint miközben Orbán Viktor emberei igen ambiciózusan már akkor azt tervezgették, hogy a 2026-os kampány idején valahogy Magyarországra csábítsák Donald Trumpot, párhuzamosan, mintegy B tervként JD Vance látogatásán is dolgoztak. Az Orbán-kormányt ebben többek közt olyan amerikai jobboldali figurák segítik, akik közel állnak az alelnökhöz, de már Budapesten élnek vagy gyakran látogatnak ide, és régóta felkerültek Orbán-kormány fizetési listájára. Forrásai közül többen arról beszéltek, szerintük igen csekély az esélye annak, hogy maga Donald Trump Magyarországra jöjjön – kivéve, ha hirtelen újraéledne a régóta parkolópályán lévő budapesti Trump–Putyin-találkozó ötlete.

Orbán Viktor egyébként péntek reggel, a Kossuth Rádióban azt mondta, nem lehet tudni, hogy az amerikai elnök Magyarországra jön-e. Korábban, A Fidesz által kézivezérelt Mandiner klubestjén pedig arról beszélt, „csalogatja” Donald Trumpot, hogy jöjjön el Magyarországra. „Adtam időpontokat” – mondta, hozzátéve, egyelőre arról van határozott megállapodás, amit Vlagyimir Putyinnal is megkötött, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz.