Magyar Péter: Szijjártó lobbizta ki, hogy ne függesszék fel a gödi akkugyár működését

2026-02-10 07:05:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint a külgazdasági és külügyminiszternek haladéktalanul le kell mondania.

„Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról! Orbán Viktor külgazdasági minisztere mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke szerint a külgazdasági és külügyminiszter ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét. „Szijjártó és a kormány pontosan tudott a gyárban történő súlyosan rákkeltő nikkel porszennyezésről és a NMP magzatkárosító anyag csatornarendszerbe és felszíni vizekbe kerüléséről. És nem tettek semmit” – írta posztjában az ellenzéki politikus. Hozzátette, minden politikai vezetőnek felmerül a büntetőjogi felelőssége, aki tudott ezekről a szennyezésekről és nem követelte az üzem azonnali bezárását.

A Telex írta meg, hogy 2022 óta az akkumulátorgyártással foglalkozó Samsung SDI főtanácsadójaként dolgozik Szabó László, Szijjártó Péter egykori külügyminiszter-helyettese. Szabó a lap birtokába került dokumentumok szerint rendszeresen tárgyal a cég nevében kormányzati szereplőkkel, szerepét több forrás „lobbistaként” írta le.

Előzőleg szintén a portál oknyomozó cikkéből derült ki, hogy a kormány tudott arról, hogy a gödi akkugyár szennyezése sokszázszorosan túllépi az egészségügyi határértéket, a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt pedig még titkosszolgálati megfigyelés alá is vonták néhány éve az üzemet. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól.