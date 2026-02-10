Bostonban készült képpel mutatta be a budapesti hóhelyzetet a Hír TV

hóhelyzet;Hír TV;manipuláció;Boston;

Úgy fest, a csatornánál senkit sem zavart, hogy viszonylag könnyen észrevehető az angol felirat.

Egy Bostonban készült felvétellel próbálta bemutatni a Hír TV a budapesti hóhelyzet súlyosságát - hívta fel a figyelmet a hvg.hu.

A február 3-án megjelent írás mellett egy olyan utcakép látható, amelyen emberek havat takarítanak egy város utcáján. Azt, hogy a fotó nem Budapesten készült, önmagában is egyértelművé teszi a stoptáblákon szereplő „Do not enter” (Behajtani tilos) felirat.

Mindeközben a Hír TV azt állítja, hogy az előző hét keddi, hirtelen leesett havat Budapesten nem távolították el időben az úttestekről.

A képről később az is nyilvánosságra került, hogy azt az AP hírügynökség egyik munkatársa, Bostonban készítette január 26-án. A fotós nevét, Charles Krupát a Hír TV is megjelölte az anyagban, ugyanakkor arra már nem tért ki, hogy a felvétel nem Budapesten készült, és kizárólag illusztrációként szolgál.