Bostonban készült képpel mutatta be a budapesti hóhelyzetet a Hír TV

Egy Bostonban készült felvétellel próbálta bemutatni a Hír TV a budapesti hóhelyzet súlyosságát - hívta fel a figyelmet a hvg.hu.
A február 3-án megjelent írás mellett egy olyan utcakép látható, amelyen emberek havat takarítanak egy város utcáján. Azt, hogy a fotó nem Budapesten készült, önmagában is egyértelművé teszi a stoptáblákon szereplő „Do not enter” (Behajtani tilos) felirat.
Mindeközben a Hír TV azt állítja, hogy az előző hét keddi, hirtelen leesett havat Budapesten nem távolították el időben az úttestekről.
A képről később az is nyilvánosságra került, hogy azt az AP hírügynökség egyik munkatársa, Bostonban készítette január 26-án. A fotós nevét, Charles Krupát a Hír TV is megjelölte az anyagban, ugyanakkor arra már nem tért ki, hogy a felvétel nem Budapesten készült, és kizárólag illusztrációként szolgál.Amerikai hókotrókkal illusztrálta Vitályos Eszter kormányszóvivő a magyarországi havazásról szóló Facebook-posztjaitHazudott a Hír TV, egy angol futballdrukkerekről készült hétéves felvételről állította, hogy a Krím félszigeti híd felrobbantásán ujjongó ukránok szerepelnek rajta