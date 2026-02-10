Szijjártó Péter: Bárki el tudja ép ésszel képzelni, hogy én azért lobbiznék, hogy egy környezetet szennyező tevékenység legyen öt kilométerre az otthonomtól?!

feljelentés;Szijjártó Péter;Göd;Samsung gyár;

2026-02-10 15:30:00 CET

A miniszter nem szeretné, ha hülyének néznénk egymást.

Megtette a Tisza Párt elnöke és a Telex szerkesztősége elleni feljelentését a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint korábban hírt adtunk róla, Magyar Péter egy korábbi Facebook-bejegyzésében azzal vádolta meg a tárcavezetőt, hogy mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről, és ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére. Az ellenzéki politikus szerint ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét Szijjártó Péter, akit lemondásra szólított fel.

Szijjártó Péter a Della podcast műsorában, kedden a felvetéseket orbitális hazugságnak minősítette, amelyeket kikért magának. Arra a felvetésre, hogy a Telex cikke feltűnően jól adatolt, és a hivatkozott dokumentumok létét vitatja-e vagy a cikk következtetéseit, a miniszter azt mondta, a magyar kormány nem tárgyal hatósági ügyeket.

„A magyar államnak vannak hatóságai (…), és ezeknek az a dolguk, hogy minden, Magyarországon működő gyár esetében érvényt szerezzenek a szabályoknak (…), érjék el, hogy azokat betartsák, büntessék meg az illetőket, korlátozzák a működést, vagy zárják be a gyárakat. Nemcsak ebben az esetben, de soha nincsen ilyen helyzet, mint amiről a Telex ír, ilyen ügyekről mi nem tárgyalunk, mi nem lobbizunk, nem próbáljuk elérni azt, hogy ha a hatóság tapasztal valamit, akkor az ellenkezőjét csinálja” - állítja a tárcavezető.

A politikus közölte, nem tart semmitől, mert pontosan tudja, nem történtek olyan dolgok, mint amiket a lap leírt. „Bárki el tudja ép ésszel képzelni, hogy én azért lobbiznék, hogy egy környezetet szennyező tevékenység legyen öt kilométerre az otthonomtól? Ne nézzük már hülyének egymást!” - mondta.

Közölte azt is, hogy teljesen mindegy, mit gondol a gödi gyár működésének szabályosságáról, mert neki ebben nincsen szava. Ő megbízik a környezetvédelmi hatóságok döntéseiben és eljárásaiban.

Mint arról a Telex alapján lapunk is beszámolt, a kormány tudott róla, hogy a gödi akkugyár szennyezése sok százszorosan túllépi az egészségügyi határértéket, a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt pedig még titkosszolgálati megfigyelés alá is vonták néhány éve az üzemet. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk.