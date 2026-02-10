Úgy fest, a csatornánál senkit sem zavart, hogy viszonylag könnyen észrevehető az angol felirat.
Az egyik alkalmazott megsérült, őt kisebb kézsérüléssel kórházba szállították.
A graffiti kultúrájának születésébe nyújt betekintést egy virtuális tárlat Bostonban.
Nem tartják tiszteletben a helyi kultúrát, és elveszik a munkánkat – ezt tartják a bostoniak a keletről érkező bevándorlókról.
Többen Armageddont emlegettek, 25-nél többen sérültek meg és egy ember meghalt. Még nem tudták felmérni a keletkezett kár mértékét, jelenleg áram sincs az érintett városrészeken.
Edward király, angol király kései leszármazottja egyben az élet császára. Már végigülte saját gyászszertartását, de még nem unja a turnézást.
Több mint 40 ezren vonultak fel szombaton Bostonban, tiltakozva egy szélsőjobboldali nagygyűlés ellen. A „szólásszabadság” jegyében összehívott jobboldali összejövetelre csak maroknyian voltak kíváncsiak, a résztvevőket a rendőrség vitte ki, miután körülvették őket a tiltakozók.
Idén már másodszor rongálták meg a holocaust emlékművet Bostonban. Hétfőn este egy 17 éves fiatalember követ dobott az emlékmű egyik üvegtáblájába. A maldeni tizenévest a járókelők megállították, s kihívták a rendőrséget. A fiatalembert köztulajdon megrongálásával vádolják, s a rendőrség vizsgálja, hogy tette gyűlöletbűntettnek minősíthető-e. A támadás két nappal azután történt, hogy a virginiai Charlottesville-ben autós rohant a neonáci gyűlés ellen tiltakozók menetébe.
Gyalogosok közé hajtott egy taxi a bostoni Logan nemzetközi reptér lezárt parkolójánál – legkevesebb tízen megsérültek, többen súlyosan.
Hétfőn a bostoni rendőrség emberei rajtaütöttek egy 23 éves férfin, aki a Reuters hírügynökség jelentése szerint házilagos robbanószerkezetekkel akart terrorakciókat végrehajtani a keleti parti metropoliszban. Alexander Ciccolót július 4-én, az Egyesült Államok nemzeti ünnepén vették őrizetbe, de az ügyről csak tegnap számolt be a hatóság illetékese.
Dzsohar Carnajev, a májusban halálra ítélt bostoni robbantó jogi csapata tegnap keresetet adott be a bíróságra, új tárgyalás kiírását kérve.
Egy rendőrt készült lefejezni egy bűntársa segítségével az az iszlamista szélsőséges, akit kedden Bostonban lőttek agyon a terrorelhárítási hatóságok emberei - közölte szerdán rendőrségi forrásokra hivatkozva a The Boston Globe című napilap.
Egy FBI-ügynök és egy rendőr lelőtt kedden Bostonban egy késsel felfegyverzett huszonéves, közel-keleti származású férfit, akit terrorcsoporthoz tartozás gyanúja miatt figyeltek.
Három nap, majd 15 órányi vita után döntött az esküdtszék a most 21 éves Dzsohar Carnajev ügyében. A tizenkét bostoni esküdt halálra ítélte a csecsen származású fiatalembert, aki bátyjával, Tamerlan Carnajevvel együtt két kuktafazékba rejtett bombát robbantott a bostoni maratoni futás célegyenesében. Három ember, köztük egy 8 éves kisfiú, Martin Richard életét veszítette, 264-en megsebesültek. Néhány nappal később egy rendőrt is lelőttek. Carnajev bátyja életét veszítette a tűzharcban, Dzsohart Boston egyik elővárosában fogták el, egy csónakban rejtőzött. A csónak falára felírta, hogy az iraki háború miatti tiltakozásképpen követték el tettüket.
A bostoni robbantóként elhíresült Dzsohar Carnajev egyik hozzátartozóját nem engedték be az Egyesült Államokba, mivel az nem volt hajlandó alávetni magát a szigorú biztonsági intézkedéseknek – tudta meg az NBC televízió híradó.
Bostonban hétfőn 159 centiméterrel megdőlt a 30 nap alatt leesett hómennyiség rekordja, és a meteorológusok szerint kedd délutánig további 30-45 centiméter csapadék várható.
Kedden ismét nagy mennyiségű, mintegy 60 centiméter hó hullhat le az Egyesült Államok keleti partvidékén fekvő Bostonra és környékére - közölte vasárnap az amerikai meteorológiai szolgálat.
Rekordot döntött hétfőn a havazás Bostonban, amely egy hét leforgása alatt másodszor borította be az észak-amerikai nagyvárost. Hétfő estére hatra emelkedett a viharral kapcsolatba hozható halálesetek száma.
Ma megkezdődik a bostoni robbantó, Dzsohar Carnajev pere. A csecsen származású férfi testvérével, a rendőri hajsza során életét vesztett Tamerlan Carnajevvel a 2013. április 15-i bostoni maratonin robbantottak.
Több mint másfél év után ma jelenik meg újra a bíróság előtt utolsó tárgyalás előtti meghallgatásra Dzsohar Carnajev, az életben maradt bostoni robbantó.
Ezer ember közül választják ki az esküdteket a bostoni robbantó január 5-én kezdődő peréhez – jelentette a USA Today.
A két bostoni robbantó, Dzsohar és Tamerlan Carnajev nővére New Yorkban megfenyegetett egy 23 éves nőt, hogy felrobbantja.
Az életben maradt bostoni robbantó, Dzsohar Carnajev védőügyvédei azt kérték, hogy Bostonból egy másik városba helyezzék át a pert.
Petárdák, karácsonyi égők és távirányítású kisautók alkatrészeiből viszonylag modern bombákat gyártottak a bostoni robbantók, a Carnajev-testvérek – derült ki a szövetségi ügyészek bírósághoz benyújtott feljegyzéséből. Erről az életben maradt robbantó, Dzsohar Carnajev vallott az FBI-ügynököknek, amikor elfogták. Carnajev védőügyvédei szerint azonban a vallomást nem lenne szabad felhasználni az ellene indított perben, mivel a vallomástételnél nem volt jelen az ügyvédje, s csak később ismertették a jogait.
Labilis elmeállapotú lehetett Tamerlan Carnajev, az idősebbik bostoni robbantó. Legalábbis erre jutott a Boston Globe című lap, amely a hétvégén tette közzé tényfeltáró riportját a Carnajev-fivérek múltjáról, családi viszonyaikról. A Globe három riportere – Sally Jacobs, David Filipov és Patricia Wen – fél évig vizsgálta a tavalyi maratoni futáson elkövetett merénylet hátterét.