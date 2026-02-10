Halálra ítélték a bostoni robbantót

Három nap, majd 15 órányi vita után döntött az esküdtszék a most 21 éves Dzsohar Carnajev ügyében. A tizenkét bostoni esküdt halálra ítélte a csecsen származású fiatalembert, aki bátyjával, Tamerlan Carnajevvel együtt két kuktafazékba rejtett bombát robbantott a bostoni maratoni futás célegyenesében. Három ember, köztük egy 8 éves kisfiú, Martin Richard életét veszítette, 264-en megsebesültek. Néhány nappal később egy rendőrt is lelőttek. Carnajev bátyja életét veszítette a tűzharcban, Dzsohart Boston egyik elővárosában fogták el, egy csónakban rejtőzött. A csónak falára felírta, hogy az iraki háború miatti tiltakozásképpen követték el tettüket.