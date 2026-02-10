Soha senkit sem mérgezett meg a gödi Samsung-gyár, állítja a kormánybiztos

Szijjártó Péter;kormánybiztos;Göd;Samsung gyár;HIPA;Joó István;

2026-02-10 22:22:00 CET

Nem érti, miért hiszi el bárki azt az „óriási baromságot”, hogy az üzemtől nem messze élő Szijjártó Péter kockáztatná saját és családja egészségét.

A kormányhivatal által végzett ellenőrzések és kiszabott bírságok pedig pontosan azt mutatják, hogy a hatósági ellenőrzési rendszer működik - írta egy kedd esti Facebook-posztban a Samsung-gyárral kapcsolatban a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos.

Joó István - aki egyben a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója is - közölte: ő maga több száz befektetési tárgyaláson vettem részt a miniszterrel, aki ezeken a zárt egyeztetéseken ugyanolyan ellentmondást nem tűrően képviseli a magyar emberek érdekeit, mint a nyilvános megszólalásai során. Állítása szerint Szijjártó Péter megingathatatlan az emberek egészsége és biztonsága tekintetében is és nincs olyan egyeztetés, ahol ne mondaná el a nagybefektetőknek, hogy a jogszabályi feltételek betartása minimum követelmény. A leendő nagy gyárak esetében sok százszor hallottam már tőle, hogy az engedélyezési folyamatok és az engedélyek tekintetében sincs pardon - fűzte hozzá, majd feltette a kérdést:

„komolyan elhiszi bárki azt az óriási baromságot, hogy a Samsung gyártól néhány kilométerre élő Szijjártó Péter kockáztatná a családja egészséget? Józan ész emberek, józan ész…”

A kormánybiztos szerint a Telex általa lejáratónak tartott cikke nem más mint 3-4 éves, jórészt nyilvánosan elérhető információk újracsomagolása, elferdítése, hazugságok megfogalmazása egy fikciót idéző titkosszolgálati szállal. Ezt követően négy pontban sorolt fel több, általa ténynek nevezett állítást:

A gyár soha senkit sem mérgezett meg.

A Samsung környékén számos civil szervezet rendelt meg környezetvédelmi méréseket. Ezek soha, semmit sem találtak, ami mérgezne, vagy ne lett volna ott már a gyár építése előtt.

Ordas nagy hazugság az is, hogy 2025. őszén, amikor az elsőfokú bíróság a környezetvédelmi engedélyt megsemmisítette, az üzem működését ne korlátozták volna. De igen, korlátozták és a jogszabályoknak megfelelő módon, csökkentett üzemben működött a gyár.

A Kúria néhány napja kimondta azt is, hogy a környezetvédelmi engedély nem semmis, az minden elemében hatályos. Ezt Magyarország legfőbb bírói fóruma mondta ki, miután teljes egészében az elejétől a végéig átvizsgálta a cég környezetvédelmi engedélyének az ügyét.

Joó István megjegyezte, kormányhivatal által végzett ellenőrzések és kiszabott bírságok pedig pontosan azt mutatják, hogy a hatósági ellenőrzési rendszer működik. Az állami támogatásról szólva közölte: a HIPA a cégeket utófinanszírozott konstrukcióban támogatja. Ha megépül a gyár és beszerzik a gépeket van támogatás, ha nem, akkor pedig nincs. A cégek a támogatásért cserébe vállalásokat tesznek a fenntartási időszakban kifizetendő bérekre és az árbevételre. Ha ezeket teljesítik, akkor minden rendben, ha nem, akkor pedig visszafizetik a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével terhelve - magyarázta.

Posztját azzal zárta, hogy minden forintnyi támogatás, amit adnak, 4,1 forintnyi adóbevételt generál a költségvetésnek.



