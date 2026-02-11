Ötszörösére ugrott a Polymarketen annak az esélye, hogy Kapitány István lesz a következő miniszterelnök

Orbán Viktor;Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2026-02-11 11:33:00 CET

Az oldalt Magyarországon elérhetetlenné tették, miután Orbán Viktor bukását kezdte előrejelezni.

A korábbi 1 százalék körüli értékről hirtelen 5 százalékra ugrott Kapitány István miniszterelnökségének esélye a Polymarket nevű blokklánc‑alapú előrejelzési piacon - írja a 24.hu.

Mint ismert, a Polymarketet Magyarországon elérhetetlenné tették, miután az oldal Orbán Viktor bukását kezdte előrejelezni. A honlapon a felhasználók valós események kimenetelére köthetnek fogadásokat, és az oldal ilyen módon adott esetben pontosabb képet tud nyújtani, mint egy-egy közvélemény-kutatás, egyebek közt pontosan jósolta meg a 2024-es amerikai elnökválasztás végkimenetelét is.

Az oldal szerint jelenleg is Magyar Péter miniszterelnökségének van a legnagyobb esélye, a Tisza Párt elnöke 52 százalékkal vezet. Őt követi Orbán Viktor 43 százalékkal, Kapitány István azonban hirtelen ugrott fel a harmadik helyre a maga 5 százalékos esélyével. Ez feltehetően azzal van összefüggésben, hogy kedden kiderült, Radnai Márk Tisza-alelnök nevével megjelent egy weblap egy bekamerázott ággyal és azzal a felirattal, hogy coming soon, azaz feltehetően valamilyen lejárató anyag fog kikerülni az oldalra. Radnai Márk szerint valamilyen homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, de Magyar Péter is reagált, mégpedig azzal, hogy úgy tudja, olyan felvételt terveznek nyilvánosságra hozni róla, amelyen az akkori barátnőjével intim együttlét közben láthatók.