Rákot, idegrendszeri károsodást és tüdőfibrózist is okozhat a Samsung SDI gödi gyárában elszabadult mérgező por

Göd;rákkeltő anyag;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-11 08:39:00 CET

A nikkel, a mangán és a kobalt belélegzése egyaránt súlyos következményekkel járhat.

A gödi Samsung SDI akkugyárhoz köthető lehetséges mérgezések és az Orbán-kormány arról szerzett tudomása, majd a gyár működésének ennek ellenére történő fenntartása borzolja a kedélyeket hétfő óta, miután a Telex beszámolója révén kiderült, hogy titkos adatgyűjtést folytatott 2022-ben a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi gyárral szemben. A vizsgálat a legrosszabb feltételezéseket igazolta, így Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Mások azonban - például Szijjártó Péter - amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól. Végül a gyárat nem állították le.

A kormány tagadott, mire a lap nyilvánosságra hozta a hatósági jegyzőkönyveket, most pedig a portál azt részletezi, pontosan mivel is jár a szóban forgó mérgezés. Miután a Samsungnál a rákkeltő porok elszívását nem oldották meg jól és rendes védőfelszerelést sem adtak minden dolgozónak, ők jó eséllyel súlyos egészségkárosodást szenvedhettek el.

A gödi akkugyárnál kiszabadult, és a munkások által feltehetőleg rendszeresen belélegzett anyagok közül a legveszélyesebb a nikkel, amely bizonyítottan rákkeltő hatású, de kisebb mennyiségekben is okozhat allergiát, tüdőfibrózist, szív- és érrendszeri, illetve veseproblémákat is. Különösen problémás a nikkelpor és -gőz belélegzése, mivel így a fém közvetlenül érintkezik a légutak nyálkahártyájával és sejtszöveteivel. A nikkelnek és nikkelvegyületeknek kitett emberek körében magas arányban alakultak ki orrüregi- és tüdőrákos megbetegedések, valamint ezekhez köthető halálesetek.

A mangánmérgezés elsősorban az idegrendszerre hat, hosszú távú kitettség esetén a kézmozgás romlása, a mozgás és a viselkedés megváltozása, a koordináció és egyensúly csökkenése jelentkezhetnek, továbbá feledékenységgel, szorongással vagy álmatlansággal is járhat. Ezt az állapotot a tünetek súlyossága esetén manganizmusnak is nevezik. A súlyosabb mangánmérgezés bénulásos, Parkinson-kórhoz hasonló, komoly idegkárosodással jár, a por belélegzése pedig tüdőirritációt, és ezen keresztül tüdőgyulladást okozhat. Korábban mangánbányászoknál és kohászoknál figyelték meg ezeket a tüneteket - írja a lap.

A kobaltpor szintén rákkeltő hatású. Szisztémás egészségkárosító hatásait a cikk szerint összetett klinikai tünetegyüttes jellemzi, elsősorban neurológiai (például látás- és hallásromlás), illetve kardiovaszkuláris és hormonrendszeri zavarokkal jelentkezik, illetve a kobaltmérgezés terhes nők esetében magzatkárosító hatással is járhat. Krónikus kobaltmérgezés esetén megnövekedhet a vörösvértest-szám, a csontvelő és a pajzsmirigy hiperpláziája (szövetekben vagy szervekben a sejtek számának szaporodása, ami szervmegnagyobbodást okozhat), valamint perikardiális (szívburki) folyadékgyülem jelentkezhet, emellett a hasnyálmirigy sejtjeit is károsíthatja.

Nagy Marcell igazságügyi és foglalkozás-orvostani szakértő a lapnak elmondta, kis belélegzett mennyiség esetén a jelzett anyagok még ki tudnak ürülni a vizelettel és a széklettel, nagyobb és hosszan tartó kitettségnél azonban a szervezet egy idő után már nem tudja elvégezni ezeket az ürítő folyamatokat. A szakértő szerint a szóban forgó fémek esetében általában 2-4 év közötti időtartamról beszélhetünk, amikor már komolyabb károsodást fejtenek ki. Rákos megbetegedéseket kisebb dózis is okozhat, de a kockázat természetesen növekszik az expozícióval. Nagy Marcell szerint a Samsung és az ellenőrző hatóságok mindenféle munkaügyi szakmai szabályt figyelmen kívül hagytak a fémpor kezelését illetően. „Ezt a teljes rendszer végigasszisztálta. Mind a munkavédelem, mind a cég foglalkozás-egészségügyi szolgálata, mind a politikai döntéshozók, akik ezt a több éven áthagyták ebben a formájában zajlani” - jelentette ki.