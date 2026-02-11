Itt a vége, Keszthelyen sem lesz több plakáthely az Orbán-kormány hazug, uszító propagandájának

Lépésről lépésre, hirdetőoszlopról hirdetőoszlopra – felszámoljuk Keszthelyen a propagandát – tette közzé Facebook-bejegyzésében Tóth Gergely, a Balaton-parti város független polgármestere. MInt hangsúlyozta, ez úgy lehetséges, hogy felmondták a Mészáros-féle Mahirral a plakátszerződést. – Mától senki sem terjesztheti a hazug, uszító, Európa-ellenes üzeneteit ezeken a plakáthelyeken – tette hozzá.
Egy korábbi posztjában a polgármester egy fehér papírral leragasztott oszlop fotója mellé írta oda, hogy a hirdetőoszlopon tegnap még Európa-ellenes kormányzati plakát volt, de felmondták a szerződést a Mahirral, és a határidő lejárt. – Felszólítottuk a céget, hogy távolítsák el a kéretlen, gyűlölködő tartalmakat Keszthelyről! Elég volt a vizuális szennyezésből, elég a hazugságokból és az ócska propagandából – indokolta Tóth Gergely a lépést.
Még január elején számolt be a Népszava is Mosonmagyaróvár kezdeményezéséről, amelynek következményeként eltűntek a mosonmagyaróvári utcákról a kormány harckocsis plakátjai. Szabó Miklós polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a városban nem kívánnak a köztereken riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni. Jelezte, egyértelmű feltételt szabtak a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor. Írtunk nemrég Heindl Péter pécsi jogvédő legújabb akciójáról is, amellyel a kormányplakátok átfestésével tette közhírré: „Az állami kampányplakát választási csalás!Eltávolíttatta a tankos plakátokat Mosonmagyaróvár polgármestere„Az állami kampányplakát választási csalás!" - Újra munkában az Orbán-kormány plakátjait átfestő Heindl Péter