plakát;Keszthely;szerződésbontás;kormánypropaganda;Mészáros Lőrinc;Mahir-oszlopok;

2026-02-11 16:31:00 CET

Itt a vége, Keszthelyen sem lesz több plakáthely az Orbán-kormány hazug, uszító propagandájának

Egyre terjed a mosonmagyaróvári példa, a Balaton-parti városban az önkormányzat felmondta a Mahir-oszlopokról szóló szerződést.