Átmenetileg leáll a Szent János Kórház lombikcentruma

2026-02-11

A hivatalos indok szerint a páciensek maximális biztonsága érdekében.

2026. február 20. és 2026. március 9. között szünetel az Észak-budai Szent János Centrumkórház meddőségi centruma, a Kútvölgyi Intézet, korábbi nevén Budai Meddőségi Centrum működése - írja a 24.

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ a háromhetes leállást a páciensek „maximális biztonságával” , valamint a minőségbiztosítással indokolta. A portál szerint a Kútvölgyi Intézetben a korszerűsítés után csökkent a sikeres kezelések aránya: Szelényi Zoltán traumatológus korábbi közlése szerint 2023-ban 1 400 lombikbébi-kezelésből 322 (23 százalék) gyermek született, míg 2024-ben 721 beavatkozásból 114 (15,8 százalék) lombikbébi jött világra, ami szerint 208 gyermek megszületése maradt el. Az orvosok és biológusok azt tapasztalták, hogy az új embriólaborban kevésbé eredményesek a kezelések, erről azonban a betegeket nem tájékoztatták, és 2025-ben is folytatták az ellátást. A Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) első, a múlt héten közzétett jelentése szerint az általuk koordinált intézetekben 2024-ben a beavatkozások 26,4 százaléka végződött lombikbébi születésével. A kormány az államosítás után hosszú ideig nem hozta nyilvánosságra, mekkora eséllyel születhet lombikbébi ma Magyarországon.

A lap kérdéseket intézett a Dunamenti REK ügyvezetőjéhez, Horpácsy Balázs Dávidhoz arról, hogy a Kútvölgyi Intézet működésének felfüggesztése kapcsolatban áll-e a kiszivárgott adatokkal, amelyek közel 16 százalékos visszaesést jeleznek a sikerességi rátában. A cikk megjelenését követően érkezett tájékoztatás szerint a Kútvölgyi Intézet IVF laborjának leállítására a légtechnikai rendszer előre tervezett karbantartása miatt kerül sor. Az ügyvezető válasza nem tért ki arra, hogy a munkák összefüggésben állnak-e a kedvezőtlen sikerességi mutatókkal.

A Szent János Kórház meddőségi centrumát 2020-ban teljes körűen korszerűsítették, a fejlesztésre akkor több mint egymilliárd forintot fordítottak, majd 2024-ben - négy év elteltével - ismét átépítették. A munkák mintegy fél éven át tartottak, ez idő alatt a lombikbébi-kezelések nem zajlottak.